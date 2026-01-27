【ラグナロクオンライン】衣装装備用倉庫「衣装ケース」実装！最大6,000個の衣装装備が収納できる！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社衣装装備用倉庫「衣装ケース」実装！ 最大6,000個の衣装装備が収納できる！

https://goe.bz/costumecaseupdate

同一アカウント内で、ワールドをまたいでたくさんのアイテムを収納できる「ワールド倉庫」に、新たに「衣装装備用倉庫」を実装いたしました。衣装装備用倉庫内の「衣装ケース」はひとつにつき、衣装装備を600個まで収納できます。最大6,000個の収納枠を活かして、素敵なコーディネートにお役立てください！

■「ファロス燈台地下迷宮スペシャルウィーク」開催！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2062_1_b908f4a1fe68529fc092707da41cfc2a.jpg?v=202601271251 ]「ファロス燈台地下迷宮スペシャルウィーク」開催！

https://goe.bz/pharossp2601

大量経験値獲得のチャンス！

ファロス燈台地下迷宮を攻略時に追加報酬を獲得できるイベントを開催いたします。

ダンジョンに挑戦する絶好の機会となっております。

ぜひファロス燈台地下迷宮に挑戦して報酬をゲットしてくださいね！

■過去に販売したコスたまが復刻！「復刻コスたま2026 Season1」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2062_2_8e839a24dd10b55178174308c52bfc4b.jpg?v=202601271251 ]「復刻コスたま2026 Seazon1」

https://goe.bz/costama2026season1

過去に販売したコスたまを、月ごとに復刻！

さらに復刻コスたまを入手してゲットできる「コスたまポイント」で、衣装装備と交換できます。

コスたまポイントで交換できる衣装装備のラインナップの中には新登場となる衣装装備も。

気になる衣装装備がいっぱいあるはず！ ぜひチェックしてください！

■「復刻コスたま2026 Season1パック」販売開始！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2062_3_9dbffb45d0df22615302d07b80874f4a.jpg?v=202601271251 ]「復刻コスたま2026 Season1パック」販売開始！

https://goe.bz/costama2026season1pack

2026年1月27日（火）11：00より、「復刻コスたま2026 Season1」と交換が可能な「復刻コスたま引換券」11個がセットになったパッケージの販売を開始いたします。

キャラクターのコーディネートを楽しみたい方にぴったりのパッケージ。ぜひ、ご購入ください。

商品概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2062_4_c06507227cdd8fee5477744bdeb66f8c.jpg?v=202601271251 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

