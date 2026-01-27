合同会社トリガー

合同会社トリガー（本社：大阪市中央区、代表社員：金子豊）は、2026年1月より、ヴァリオ株式会社が運営する新パーソナルジムブランド「BeeLUXe（ビーラックス）」のマーケティング支援を開始いたしましたのでお知らせいたします。

支援開始の背景

近年、健康意識の高まりを受けてパーソナルジム市場は急速に拡大しています。しかし、その一方で競合の激化によりレッドオーシャン化が進み、新規参入や店舗展開においては「いかに効率的に集客し、継続的な会員獲得につなげるか」が事業成功の鍵となっています。

BeeLUXeを運営するヴァリオ株式会社は、東京都内での多店舗展開を見据え、マーケティング戦略の専門会社である当社に支援を依頼。当社は、LINEやSNS広告を活用した高単価役務サービスのマーケティングに強みを持ち、データドリブンなアプローチとマーケティング導線全体の設計を得意としています。

パーソナルジム業界においても支援実績があり、新規出店店舗において体験トレーニング申込を1件あたり5,000円台の獲得単価で約40名集客した実績がございます。この知見を活かし、BeeLUXeの東京展開を全面的に支援してまいります。

BeeLUXeが届ける社会的価値

パーソナルジムは「高額で続けにくい」というイメージが根強く、本当に必要としている人に届いていないという課題がありました。

BeeLUXeは、「パーソナルトレーニングは高くて当たり前」という業界の常識を根本から見直し、独自のオペレーションモデルによって"価値の再定義"を実現。サービス品質を落とすことなく、すべての年齢層・所得層が継続して通える環境を創り出しました。

フィットネスの普及は、健康寿命の延伸や医療費の抑制など、社会全体にとって大きな意義を持ちます。しかし、運動習慣を身につけるためには「継続」が不可欠です。お財布に優しいパーソナルジムが増えることは、より多くの人がフィットネスを習慣化し、健康的な生活を送るきっかけになると考えています。

当社は、BeeLUXeの価値を必要としている人に届けるマーケティング支援を通じて、この社会的意義の実現に貢献してまいります。

BeeLUXeについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176755/table/1_1_960c135a9cc0708cad203b572d53ef6d.jpg?v=202601271251 ]

当社の支援内容

- マーケティング戦略の立案

- SNS広告（Meta広告・Google広告）の運用

- LINE公式アカウントを活用した顧客獲得施策の実行支援

合同会社トリガーについて

当社は2024年2月に設立し、LINEやSNS広告を活用した高単価役務サービスのマーケティング支援を専門としています。

当社の強み：

- データドリブンなアプローチ：広告データやユーザー行動を分析し、継続的な改善を行う

- マーケティング導線全体の設計：広告→LP→LINE→体験予約→入会まで、顧客獲得の流れを一気通貫で構築

- フィットネス業界での実績：パーソナルジムの新規出店において、体験申込を獲得単価5,000円台で約40名集客

今後もBeeLUXeをはじめとするパートナー企業とともに、価値あるサービスを届けるマーケティングを推進してまいります。

今後の展望

BeeLUXeは「すべての人が気軽に通えるパーソナルジム」を目指し、初年度7店舗、3年後には直営25店舗への拡大を計画しています。当社は、パートナーとしてその成長を支え、パーソナルジム業界における"価値の転換"を広く届ける一翼を担ってまいります。

会社概要

会社名：合同会社トリガー

所在地：大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205

代表者：代表社員 金子 豊

設立：2024年2月

コーポレートサイト：https://trigger-co.com/