パーソナルジム業界の″価値の常識″を覆す「BeeLUXe」の東京展開を支援
合同会社トリガー（本社：大阪市中央区、代表社員：金子豊）は、2026年1月より、ヴァリオ株式会社が運営する新パーソナルジムブランド「BeeLUXe（ビーラックス）」のマーケティング支援を開始いたしましたのでお知らせいたします。
支援開始の背景
近年、健康意識の高まりを受けてパーソナルジム市場は急速に拡大しています。しかし、その一方で競合の激化によりレッドオーシャン化が進み、新規参入や店舗展開においては「いかに効率的に集客し、継続的な会員獲得につなげるか」が事業成功の鍵となっています。
BeeLUXeを運営するヴァリオ株式会社は、東京都内での多店舗展開を見据え、マーケティング戦略の専門会社である当社に支援を依頼。当社は、LINEやSNS広告を活用した高単価役務サービスのマーケティングに強みを持ち、データドリブンなアプローチとマーケティング導線全体の設計を得意としています。
パーソナルジム業界においても支援実績があり、新規出店店舗において体験トレーニング申込を1件あたり5,000円台の獲得単価で約40名集客した実績がございます。この知見を活かし、BeeLUXeの東京展開を全面的に支援してまいります。
BeeLUXeが届ける社会的価値
パーソナルジムは「高額で続けにくい」というイメージが根強く、本当に必要としている人に届いていないという課題がありました。
BeeLUXeは、「パーソナルトレーニングは高くて当たり前」という業界の常識を根本から見直し、独自のオペレーションモデルによって"価値の再定義"を実現。サービス品質を落とすことなく、すべての年齢層・所得層が継続して通える環境を創り出しました。
フィットネスの普及は、健康寿命の延伸や医療費の抑制など、社会全体にとって大きな意義を持ちます。しかし、運動習慣を身につけるためには「継続」が不可欠です。お財布に優しいパーソナルジムが増えることは、より多くの人がフィットネスを習慣化し、健康的な生活を送るきっかけになると考えています。
当社は、BeeLUXeの価値を必要としている人に届けるマーケティング支援を通じて、この社会的意義の実現に貢献してまいります。
BeeLUXeについて
[表: https://prtimes.jp/data/corp/176755/table/1_1_960c135a9cc0708cad203b572d53ef6d.jpg?v=202601271251 ]
当社の支援内容
- マーケティング戦略の立案
- SNS広告（Meta広告・Google広告）の運用
- LINE公式アカウントを活用した顧客獲得施策の実行支援
合同会社トリガーについて
当社は2024年2月に設立し、LINEやSNS広告を活用した高単価役務サービスのマーケティング支援を専門としています。
当社の強み：
- データドリブンなアプローチ：広告データやユーザー行動を分析し、継続的な改善を行う
- マーケティング導線全体の設計：広告→LP→LINE→体験予約→入会まで、顧客獲得の流れを一気通貫で構築
- フィットネス業界での実績：パーソナルジムの新規出店において、体験申込を獲得単価5,000円台で約40名集客
今後もBeeLUXeをはじめとするパートナー企業とともに、価値あるサービスを届けるマーケティングを推進してまいります。
今後の展望
BeeLUXeは「すべての人が気軽に通えるパーソナルジム」を目指し、初年度7店舗、3年後には直営25店舗への拡大を計画しています。当社は、パートナーとしてその成長を支え、パーソナルジム業界における"価値の転換"を広く届ける一翼を担ってまいります。
会社概要
会社名：合同会社トリガー
所在地：大阪市中央区南船場3丁目2番22号おおきに南船場ビル205
代表者：代表社員 金子 豊
設立：2024年2月
コーポレートサイト：https://trigger-co.com/