ゲーム会社とインフルエンサーのマッチングサイト「CREATOR PORT」連携インフルエンサー数100名突破

キャスティング事業・広告代理事業・イベント事業を展開する合同会社1623（本社：東京都渋谷区、代表社員：相川幸平）は、ゲーム会社様をはじめとした企業のプロモーション・マーケティング施策におけるインフルエンサー活用を支援するマッチングサイト「CREATOR PORT（クリエイターポート）」 をリリースいたしました。





本サービスは、ゲームタイトルの認知拡大・事前登録促進・新規DL獲得・ゲーム内イベントの盛り上げなどを目的としたインフルエンサー施策を検討する企業が、施策内容やKPIに応じて適したクリエイターを探し、まとめて相談できる場として立ち上げたものです。また、サービス開始以降、連携インフルエンサー数は100名を突破しています。



https://creatorport.jp/(https://creatorport.jp/)



サービス概要

CREATOR PORT は、

主にゲーム会社様のプロモーション施策において、

・新作・運営中タイトルのPR

・事前登録・DL促進

・ゲーム内イベント連動施策

・生配信・動画投稿・SNS拡散

・オフライン／オンラインイベント連動

など、ゲーム施策に適したインフルエンサー活用をワンストップで相談できるマッチングサイトです。

VTuber、ゲームストリーマー、コスプレイヤー、SNSインフルエンサーなど、

ゲーム文脈に強いクリエイターが多数登録しており、

タイトル特性・ターゲット層・ご予算・KPIに応じた起用検討が可能です。

サービス立ち上げの背景

近年、企業のマーケティング活動においてインフルエンサーの影響力は年々高まっています。



一方で、

・自社施策に適したインフルエンサーを見つけにくい

・条件調整や進行管理に手間がかかる

・多数のインフルエンサーへの個別連絡・調整に手間がかかる

といった課題を多くお聞きしてきました。



当社はこれまで、

ゲーム・エンタメ領域を中心としたキャスティング／広告／キャンペーン施策を多数支援してきました。

その知見を活かし、ゲーム会社とインフルエンサー双方がスムーズに連携できる仕組みとして

CREATOR PORTを開発・提供しています。



特長

・企業向け

インフルエンサー施策を検討する企業が施策内容や目的に応じてクリエイターを探し、起用相談を行いやすいマッチングサイトです。

キャスティング業務の知見をもとに設計されており、

VTuber、ストリーマー、コスプレイヤー、SNSインフルエンサーなど

幅広いジャンルから施策内容に適した人材の検討が可能です。

また、キャスティングにとどまらず、

売上や認知拡大を目的とした企画立案や制作を含めた相談にも対応しており、

インフルエンサー活用を初めて検討する企業にとっても利用しやすいサービスとなっています。



・インフルエンサー向け

ゲーム案件を中心とした企業案件への参加を検討するインフルエンサーに向け、

自身のジャンルや活動内容に合った案件と出会う機会を提供するマッチングサイトです。

登録料・利用料は無償で、費用は一切かかりません。

企業施策の内容を確認した上で、無理のない形で案件への参加を目指すことができます。



連携インフルエンサー数100名突破について

サービスリリース後、クリエイターからの参画が進み、

現在、CREATOR PORTと連携するインフルエンサー数は100名を突破しました。

ジャンル・フォロワー規模・得意領域の異なる多様なインフルエンサーが参加しており、

小規模テスト施策から大型タイトルのプロモーションまで対応可能な体制を構築しています。■今後の展望

・連携インフルエンサーのさらなる拡充

・企業向けサポートメニューの拡張

・マッチング精度向上に向けた仕組みづくり

を進め、企業とクリエイターのより良いパートナーシップの創出を目指してまいります。



お問い合わせについて

CREATOR PORTでは、以下のご相談・お問い合わせを受け付けています。

・ゲームタイトルのPR・インフルエンサー施策を検討中のゲーム会社様

（売上や認知拡大につながる企画立案・制作を含めたご相談が可能です）

・インフルエンサーとの連携・起用を検討中の企業様

・CREATOR PORTへの参加・連携を希望されるインフルエンサー様



詳細・お問い合わせは、下記サービスサイトよりご確認ください。

【会社概要】

会社名：合同会社1623

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-16-10 三浦ビル301

代表社員：相川幸平

事業内容：キャスティング事業、広告代理事業、イベント企画・運営事業

HP：https://ichirokunisan.com/(https://ichirokunisan.com/)