2026年2月6日（金）ブルガリ ギンザ バー、アジアを代表する2名のトップバーテンダーを迎えて贈るカクテルイベント“Symposia”（シンポジア）を開催！

ブルガリ・ジャパン合同会社左より「BKK Social Club 」ニン氏 /「ブルガリ ギンザ バー」シモーネ・チャンブローネ / 「Bar Cham 」ハッピー・チョイ氏

2026年2月6日（金）、ブルガリ ギンザ バーは、カクテルイベント “Symposia” (シンポジア)を開催いたします。“Symposia”は、ブルガリ ホテルズ & リゾーツが世界各地で展開する、一夜限りのコラボレーションとして知られるシグネチャーイベントです。

2026年2回目のこの特別なイベントでは、躍進めざましいアジアのバーから2人のバーテンダーをお迎えします。1人目は、バンコクの名門バー BKK Social Club のヘッドバーテンダーを務めるニン氏です。BKK Social Clubは「2025年世界のベストバー50」にて49位、「2025年アジアのベストバー50」にて19位にランクインしており、ニン氏は高い技術力と表現力を兼ね備えたバーテンダーとして、大きな注目を集めています。2人目は、ソウルを代表するバー Bar Cham のシニア・バーテンダーであるハッピー・チョイ氏です。Bar Chamは、「2025年世界のベストバー50」にて53位、「2025年アジアのベストバー50」では、6位にランクインしています。韓国の伝統素材や哲学を現代的なカクテルへと昇華させる独自のスタイルで、アジア屈指の評価を確立しています。



バーテンダーとして多くの名門ホテルバーでの経験を持つ、ブルガリ ギンザ バーのバーマネージャー、シモーネ・チャンブローネとともに、卓越したクラフツマンシップと創造性が響き合う、唯一無二の体験をお届けします。アジアを代表する才能が一堂に会する特別なイベントへぜひ足をお運びください。



“Symposia”(シンポジア)イベント概要

2026年2月6日（金）

19:00～22:30 （ラストオーダー）

会場： ブルガリ ギンザ バー

東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー10階

03-6362-0510

ilbar.tokyo@bulgarihotels.com

公式サイト https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/bvlgari-tokyo-ginza/Bvlgari-Ginza-Bar

公式インスタグラム https://www.instagram.com/bvlgariginzabardolci/

BKK Social Club

フォーシーズンズ ホテル バンコクの内部に佇むBKK Social Clubは、2020年2月のオープン以来、バンコクのラグジュアリーシーンを世界基準へと押し上げた象徴的存在です。BKK Social Clubのカクテルは、ネグローニやマティーニに代表される伝統的レシピを、上質なスピリッツ、精緻な温度管理、計算されたテクスチャーで昇華させ、アジアのみならずグローバルな注目を集め続けています。BKK Social Clubは「2025年世界のベストバー50」49位、「2025年アジアのベストバー50」19位にライクインしました。

Bar Cham

伝統的な韓屋（ハノク）を改装し、2018年にオープンしたソウルのBar Chamは、韓国各地で育まれたローカルスピリッツや農産物に光を当て、土地に根ざしたカクテル体験を提供しています。その姿勢は国際的にも高く評価され、「2025年世界のベストバー50」53位、「2025年アジアのベストバー50」6位にランクインしました。韓国の伝統酒「ソジュ」の新たな可能性を追求し、独創的なカクテルを通じて現代的な嗜好品へと昇華させています。

ブルガリ ギンザ バー

ブルガリ ギンザ バーは、洗練された遊び心とともに、カクテル作りの芸術を楽しめる華やかな空間です。イタリアのスピリットを表現するカクテルメニューは、1960年代を中心としたクラシックなイタリア映画から着想を得た10種類のユニークなカクテルを筆頭に、創造性とクラフトマンシップを感じさせるコンテンポラリーなカクテル、そしてカクテルとのペアリングも楽しめるお食事もご用意しています。 ブルガリ ギンザ バーは、「2024年アジアのベストバー50」86位に初ランクインを果たしました。

ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツについて

周辺地域に調和するユニークなロケーション、建築設計事務所ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィエルが手がける伝統的なデザインとドラマチックで コンテンポラリーなイタリア建築との融和。常にブルガリのクリエイションを際立たせる質へのこだわりと、極上のサービス。これがブルガリ ホテルズ & リゾーツを特徴付ける主な要素です。インテリアデザインはその土地の伝統に深く根付いており、完璧なラグジュアリーへの賛辞としてあらゆるディテールに細心の注意を払うアプローチは、どのブルガリ ホテルでも変わりません。ブルガリ ホテルズ & リゾーツのコレクションの特徴は、ブルガリらしい特色があり且つ大胆なイタリアンスタイルであり、独特な建築デザイン、コンテンポラリーなイタリア料理、豪華なスパに表れています。それらがブルガリブランドの持つエキサイトメント、時代を超えた魅力、そして豪奢なイタリアン・ジュエリーの伝統を伝えるのです。ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツ コレクションには、ミラノ、ロンドン、バリ、北京、ドバイ、上海、パリが含まれ、新たにローマと東京が加わりました。さらに、2026年から2030年にかけて、マイアミ、ボドルム、モルディブ、ケイヴケイ、アブダビに5つの新たなホテル＆リゾートがオープンする予定です。

ブルガリについて

LVMHグループの一員であるブルガリは、1884年にローマの中心で創業しました。長年にわたりブルガリは、カラーストーンを巧みに操る偉大なハイジュエラーとして、また卓越したものづくりと先見性のあるデザインによって、イタリアを象徴するアイコンとして名声を確立してきました。創業より一貫してブランドのDNAに息づく先駆者的なヴィジョンを通じて世界的成功をおさめ、ファインジュエリーや高級腕時計からアクセサリー、香水まで多角的な商品やサービスを提供する グローバルラグジュアリーブランドへと進化し、世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有しています。また企業の社会的および環境的責任へのコミットメントを通じて持続可能な未来を実現するために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。