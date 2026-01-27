スリムなボディと線幅のラインマーカー「ピュアライン」、黒い用紙の付箋「ノアールパッド」が新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、黒い用紙にもきれいに発色する「ピュアライン」とノートに存在感を持たせる付箋「ノアールパッド」を全国で2026年2月上旬より順次発売します。

スリムなペン幅でロジカル罫にぴったり

ピュアラインはスリムな線幅のラインマーカーです。一般的なラインマーカーの線幅が4mmに対して本製品は2.4mmと細く、ペンケースに収納してもかさ張りにくく持ち運びに便利です。

またこの線幅は当社製品ロジカルノートやロジカルダイアリーに使用されているロジカル罫の罫幅にもあうようになっています。

黒い用紙にもきれいに発色

本製品に使用されているインキは水性顔料インキで隠ぺい性のある特殊な材料を使用しているため、黒い用紙にも書け、時間の経過とともに徐々にきれいに発色します。

また筆跡のにじみが少なく、裏写りや裏ぬけがしづらく、書いた内容をきれいにまとめることができます。同シリーズの黒い付箋のノアールパッドとピュアラインのセット使いもおすすめです。

ノートに貼ったときにも目立つ黒い付箋

ノアールパッドは色上質紙の黒い用紙の付箋なので裏面まで黒く、ノートに貼ったときにも目を引くアイテムです。

75×75mmの1ピース、75×50mmと75×25mm2サイズで使い分けできる2ピース、25×25mmと細長いサイズでたっぷり90枚の3ピースの3サイズを展開。用途に合わせて使い分けが可能です。

ピュアラインとセット使いがおすすめ

本製品は同シリーズのピュラインと相性が良く、きれいに発色します。

製品特徴

ピュアライン

ノアールパッド

製品詳細

ピュアライン

ピュアライン4色セット

ノアールパッド

共通仕様

- ノートやダイアリーをきれいにまとめられる、スリムなボディのラインマーカー- 2.4mmのスリムな線幅はロジカル罫線にぴったり- 黒い用紙にもきれいに発色。同シリーズの黒い付箋のノアールパッドとセット使いもおすすめ- 裏面まで黒く、ノートに貼ったときにも目立つ黒い付箋- ピュアラインとセット使いで、ノートをきれいにまとめられる- 用途に合わせた3サイズ展開単品吊り下げ袋入り[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/213_1_61cd31818e31374e0d203a061c6d2a97.jpg?v=202601271251 ](A)a.m. glow(夜明けの予感)(P)p.m. haze(夢の入り口)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/213_2_b550abf7f93f8f4780f74e4c8eaa36c4.jpg?v=202601271251 ]FST-007-1FST-007-2FST-007-3[表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/213_3_654aabacdfcc4a7a9712682f4c63b54c.jpg?v=202601271251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/213_4_e091cf6db850e5e128741289296c5b71.jpg?v=202601271251 ]

