令和８年度島根県職員・警察官採用試験の変更点

《大学卒業程度試験（行政B・技術Bを含む）》採用候補者名簿の有効期間を延長！

島根県

■採用候補者名簿の有効期間を１年間から３年間に変更します。

■大学院進学や留学を考えておられる場合は、名簿有効期間内で採用年度の変更を申請することができます。

令和８年度県職員採用試験変更点チラシはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1056-3350c777adfaa2c5979619ff3be0a89b.pdf

《警察官A（大学卒・高校卒業程度）採用試験》採用区分「サイバー」を新たに実施！

■受験資格は以下のとおりで、専門資格は必要ありません。

《大学卒》

採用時年齢～35歳で、学校教育法による大学を卒業した人又はR9.3.31までに卒業見込みの方

《高校卒業程度》

採用時年齢18～35歳の方。ただし、学校教育法による大学を卒業した人又はR9.3.31までに卒業見込みの方を除きます。

■試験種目は以下のとおりで、専門試験を実施します。

《大学卒・高校卒業程度》

教養試験、専門試験、特技加点、適性検査、作文試験、体力検査、身体検査、面接試験

令和８年度警察官採用試験変更点チラシはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1056-dff1d27ef1ebb76748ed5637acba469d.pdf

令和８年度採用試験の日程

・令和８年度採用試験日程（競争試験のみ）を下記HPに掲載しています。

《島根県人事委員会事務局HP（令和８年度試験の日程及び変更点）》

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info/sikennnoannnai.html

・各試験の詳細については、各試験の受験案内で今後お知らせします。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

島根県人事委員会事務局企画課任用係 山根、前田 TEL: (0852) 22-5438