一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会は、3月20日（金・祝）から22日（日）にインテックス大阪で開催する関西最大級のバイクイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」において、2月1日（日）から前売券の販売とプレス取材申込の受付を開始します。

第42回大阪モーターサイクルショーは開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代の方にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会をお届けしてまいります。

報道関係の皆様におかれましては、お忙しいところ恐縮ですが、本件につきまして、お取り上げ、取材をご検討賜りますようお願い申し上げます。

■前売り入場券 2月1日（日）AM10時から販売開始（別紙１.参照）

前売り入場券をオンライン（https://www.motorcycleshow.jp/ticket/）で販売。また、2月上旬より販売協力店（バイク用品店）で販売をいたします。

■高校生以下無料、18～22歳限定のお得なチケット（別紙１.参照）

若い世代の方にも多くご来場いただきたいという想いから、18～22歳を対象としたお得な割引入場券「U22割/U22ペア割」を販売し、高校生以下の入場料は無料といたします。

■モンスターストライクグッズ付き入場券を期間限定で発売（別紙２.参照）

「モンスト」コラボグッズがもらえる「モンスターストライクグッズ付き入場券」を、前売券として2月1日（日）～2月20日（金）の「期間限定」で販売いたします。

■プレス取材申込受付 2月1日（日）から受付開始

取材のお申込みは事前申請（事前審査有）が必要です。公式WEBサイト「プレス取材申込」の内容をご確認いただき、必要事項をご入力の上、大阪モーターサイクルショー運営事務局宛に申請をお願いします。

プレス申請期間：2026年2月1日（日）～３月22日（日）16:30

公式WEBサイト「プレス取材申込」：https://www.motorcycleshow.jp/press/

■本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申込み先

第42回大阪モーターサイクルショー2026 運営事務局

〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目9-10大阪塗料ビル5F

TEL.06-6357-3175 FAX. 06-6357-3177

チケット販売について

別紙１.＜入場料＞

【前売券】

一般...2,400円

U22割...2,000円（1名様）

U22ペア割...3,200円（2名様）

販売期間：2026年2月1日～3月19日

モンスターストライクグッズ付き入場券（１名様）...3,900円

販売期間：2026年2月1日～2月20日（期間限定販売）

【当日券】

・一般...2,800円

・U22割…2,300円（1名様）

・U22ペア割...3,800円（2名様）

販売期間：2026年3月20日～3月22日

※料金は全て税込みです。

※モンスターストライクグッズ付き入場券は1つのメールアドレスにつき1枚のみご購入可能です。

※U22割/U22ペア割は18～22歳が対象。年齢を証明するもの（免許証、マイナンバーカード等）の提示が必要です。

※高校生以下の方 無料・・・学生証（写真／生年月日記載）など年齢を確認できるものの提示が必要です。

※おからだの不自由な方 無料・・・「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「ミライロID」

をお持ちの方（本人と介助者の方１名様まで無料でご入場いただけます）

※無料で入場される方も電子チケットの取得が必要です。

※小学生以下の入退場は保護者の同伴が必要です。

＜取扱窓口＞

【オンラインチケット（電子チケット）】

購入先...公式WEBサイト「チケット情報」ページ（ https://www.motorcycleshow.jp/ticket/ ）

購入方法...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「購入手順」に沿ってお買い求めください。

電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。

※会場窓口での当日券販売はありません。公式WEBサイトからの購入をお願いします。

【販売協力店（バイク用品店）】

販売協力店（バイク用品店）...公式WEBサイト「チケット情報」ページの「販売協力店」に記載の店舗

購入方法...販売協力店店頭POPおよびポスターのQRコード、メールマガジン、SNS等のURLからお買い求めください。

電子チケット販売会社...株式会社ユニエイムが運営するCLOUD PASSが販売します。

モンスターストライクグッズ付き入場券

別紙２.

前売り券として2月1日（日）～2月20日（金）の「期間限定」で販売いたします。1つのメールアドレスにつき、1枚のみご購入いただけます。

＜販売期間＞

2026年2月1日（日）～2月20日（金）

＜申込方法＞

１.オンラインチケットサイト内の「モンスターストライクグッズ付き入場券」ボタンから必要情報を入力して入場用2次元バーコードを取得してください。

※登録には、氏名、連絡先の入力が必要です。

※1つのメールアドレスにつき、1枚のみご購入可能です。

２.入場用2次元バーコードをスマホに表示し会場でスタッフにご提示いただくことで、インテックス大阪１・２号館退場口横「グッズ付き入場券特典引換所」にて、モンスターストライクグッズをお渡しします。

※グッズは、開催期間中の入場受付当日のみ引き換えができます。

※グッズが不良品の場合、当日のみ交換可能です。

※ご入場後のグッズ受け取り忘れのお問い合わせについては対応できません、予めご了承ください。

※病気や怪我、お客様ご自身のご都合などいかなる理由であってもチケットの払い戻しは一切いたしませんので、予めご了承ください。

取材に関するご案内

平素より、一般社団法人 日本⼆輪車普及安全協会の活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。弊協会では、2026年3月20日（金・祝）から22日（日）までの3日間、インテックス大阪にて、関西最大級のモーターサイクルイベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」を開催いたします。つきましては、報道関係各位に、取材申請方法ならびに留意事項をご案内させていただきます。ぜひ取材をご検討賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆取材のお申込みは事前申請（事前審査有）となります。

＜取材申請の流れ＞

公式WEBサイト「プレス取材申込」の内容をご確認いただき、必要事項をご入力の上、大阪モーターサイクルショー運営事務局宛に申請をお願いします。

プレス申請期間：2026年2月1日（日）～ 3月22日（日）16:30

プレス取材申込：https://www.motorcycleshow.jp/press/

取材につきましては、ご申請いただいた内容を事前に審査のうえ、運営事務局よりご登録のメールアドレス宛に取材の可否をご連絡いたします。取材が可能な場合は、受付場所や注意事項などの詳細を併せてご案内いたします。

なお、開催期間中もインテックス大阪会場にて取材のお申込みは可能ですが、審査にお時間を要する場合がございます。つきましては、可能な限り事前に申請いただきますようお願い申し上げます。

※プレスとしての受付は、報道関係者（媒体社の記者職の方のみ）に限らせていただきます。報道関係者以外の方（媒体社の記者職以外の方、広告代理店関係者、および媒体がYouTube やSNS のみの方）は一般入場とさせていただきます。ご了承ください。

※過去に取材いただいた方でも取材をお断りする場合がございます。

※企画書のご提出をお願いする場合がございます。

※各出展ブースの取材は、各出展者の許可が別途必要となります。

※当日は、取材される方全員の名刺を1枚ご提出いただきます。

第42回大阪モーターサイクルショー2026 開催概要

名 称 ： 第42回大阪モーターサイクルショー2026

会 期 ： 2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）各日10：00～17：00

会 場 ： インテックス大阪 1・2号館＋屋外特設会場（約14,600平方メートル ）

※１号館（約5,000平方メートル ）２号館（約6,700平方メートル ） 屋外特設会場（約2,900平方メートル ）

主 催 ： 一般社団法人 日本⼆輪車普及安全協会

出展予定者 ： 出展者数130者（2026年1月27日現在）

ステージイベント等の詳細につきましては内容が決定次第、随時、ご案内させていただきます。

■本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申込み先

