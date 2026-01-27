【新サービス】SNSデータでブランドとパートナー（タレント/IP/スポーツ等）の「真の相性」を可視化。 直感に頼るキャスティングやコラボ選定をデータで裏付ける「ソーシャル親和性診断」を提供開始

ソリッドインテリジェンス株式会社ソーシャル親和性絵診断サービス(Social Affinity Diagnosis)

世界中のソーシャルビッグデータの調査・活用及びコンサルティングを行うソリッドインテリジェンス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大川 絢也）は、SNS上の膨大な投稿データを分析し、ブランドとパートナー（タレント、IP、スポーツチーム等）の親和性をスコア化する新サービス「ソーシャル親和性診断」の提供を開始いたします。

■ サービス提供の背景：直感的な「相性判断」からの脱却

これまで、タレントの起用や異業種コラボレーションといった重要な意思決定の場面において、「ブランドと相手の相性」は担当者の「肌感覚」や「直感」に依存する傾向がありました。しかし、感覚ベースの判断は説明責任を果たすことが難しく、時にブランド毀損や予期せぬ炎上リスクを招く可能性があります。

このたびリリースする「ソーシャル親和性診断」は、「なんとなく合いそう」といった定性的な感覚を、SNSやWEB上のデータに基づいてスコアリングするものです。客観的なエビデンスを提供することで、高リスクな意思決定をデータで裏打ちし、投資対効果の高いパートナー選定を実現します。

■ 「ソーシャル親和性診断」3つの特徴

1. SNSの「生の声」（定性データ）を定量化

調査パネルではなく、生活者による自発的な発言を分析対象とします。単語の出現頻度だけでなく、文脈・ニュアンス・感情を捉える自然言語処理技術を用いることで、定性的な「ブランドの印象」を定量的なスコアとして算出します。

2. 経営層にも伝わる直感的なアウトプット

専門的なデータの羅列ではなく、レーダーチャートやヒートマップなど、直感的に理解できるビジュアルレポートでも提供可能。どこが強みで、どこにギャップがあるのかがストーリーとして読み取れるため、社内での合意形成をスムーズにします。

3. グローバル展開可能な共通フレームワーク

本サービスの指標（世界観・価値観・感情トーンなど）は、国や地域をまたいで比較できる共通の物差しとして設計されています。同じブランドとパートナーの組み合わせであっても、「どの国で相性が良いか」を同一基準で評価できるため、グローバル戦略における市場の優先順位検討にも活用可能です。

■ 親和性を測る「4つの指標」と分析ロジック

本サービスでは、以下の4つの視点からデータを分析し、ビジネス目的に応じた重みづけを経て「総合マッチ度（Overall Match）」を算出します。

1. イメージ一致度 (Image Overlap)

SNS上で語られている「信頼」「かわいい」「尖っている」などの主要なイメージワードが、ブランドとパートナー間でどれだけ重なっているかを定量化します。

2. 世界観・価値観の類似度 (Worldview Similarity)

革新性、伝統性、エシカル志向など、双方が持つ「価値観プロファイル」の近さを測定します。

3. 感情トーンの一致度 (Emotion Tone Match)

投稿に含まれる感情（喜び・驚き・安心感・怒りなど）の構成比を比較し、まとっている空気感の類似性を評価します。

4. ターゲット一致度 (Target Similarity)

投稿者の属性（性別・年代・興味関心）を分析し、オーディエンス（支持層）の重なり具合を可視化します。

■ 活用シーン

報告レポート一例

・ 戦略的キャスティング

候補者ごとの指標を比較し、炎上リスクの高い組み合わせを事前に排除。起用理由をデータで説明可能にします。

・ 異業種コラボ企画

一見遠い組み合わせの企業同士でも、共通する「価値観軸」を発見し、キャンペーンのコアコンセプトとして活用できます。

・ グローバルエリア戦略

国ごとの親和性スコアを比較し、「A国は獲得効率重視」「B国はブランド育成重視」といったエリア別戦略の立案を支援します。

■ サービス提供フロー・料金

ヒアリングからレポート納品まで、最短3週間で対応可能です。

・ 基本料金： 200,000円～（税別）／1セット（ブランド1件×パートナー1件）

※診断対象の追加や、対象国・地域の拡張については別途お見積りとなります。

■ サービス資料ダウンロード・お問い合わせ

本サービスの分析レポートサンプルや、より詳細な仕様をまとめた資料をご用意しております。以下よりダウンロードいただけます。

・ サービス紹介ページ： https://solid-i.co.jp/product#block1(https://solid-i.co.jp/product#block1?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127_top)

・ 資料ダウンロードフォーム： https://solid-i.co.jp/materials/socialaffinitydiagnosis(https://solid-i.co.jp/materials/socialaffinitydiagnosis?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127_img1)

■ 会社概要

・ 会社名：ソリッドインテリジェンス株式会社

・ 代表者：代表取締役 大川 絢也

・ 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8 五反田PLACE 8階

・ 設立：2013年4月2日

・ 事業内容：世界中のソーシャルビッグデータの調査・活用及びコンサルティング、マーケティングコンサルティング全般

・ URL：https://solid-i.co.jp/contact/(https://solid-i.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127_contact)

【本件に関するお問い合わせ先】

ソリッドインテリジェンス株式会社

Email: info@solid-i.co.jp

TEL: 050-3613-7577（受付時間：平日9時～18時）