ミズノ野球専用人工芝「MS CRAFT BASEBALL TURF」

ミズノの野球専用人工芝「MS CRAFT BASEBALL TURF（エムエスクラフトベースボールターフ）」は、福岡ソフトバンクホークスの本拠地「みずほPayPayドーム福岡」で2026年シーズンから使用されます。「みずほPayPayドーム福岡」でミズノ製人工芝が導入されるのは初めてです。

「MS CRAFT BASEBALL TURF」は、2016年にプロ野球の本拠地で初めて採用されました。耐久性向上による選手のプレーパフォーマンス向上や、多様化するドーム球場利用における人工芝の復元性に優れており、現在、国内各地のプロ野球球場で導入されており、そのシェアは1位※1です。

※1 プロ野球が使用するグラウンドおよび施設の人工芝導入実績として

また、福岡ソフトバンクホークス2軍の本拠地である「タマホーム スタジアム筑後」でも「MS CRAFT BASEBALL TURF」への張り替えを行いました。屋外球場である「タマホーム スタジアム筑後」には、夏場のグラウンド表面温度上昇を通常の充填材※2に比べ、約7℃の抑制効果が期待できる「Field Chip Greentea（グリーンティー）」を表層に充填し、選手の体への負担を軽減します。

※2 黒ゴムチップ

▼野球専用人工芝「MS CRAFT BASEBALL TURF」サイト

URL：https://sports-facilities.mizuno.jp/service/grass/productlist/baseballturf/

「MS CRAFT BASEBALL TURF」の特長

「MS CRAFT BASEBALL TURF」は、パイル（芝葉）を天然の芝葉に近い形状にする特殊捲縮加工を施すことで、当社直毛型人工芝と比較し、八つの特長があります。選手のプレー中の負担を軽減し、シーズンを通して安定したグラウンドコンディションを提供します。

環境配慮型人工芝「MS CRAFT」シリーズ

ミズノでは、人工芝のパイルを特殊捲縮加工（ミズノスパイラルテクノロジー）した、「MS CRAFT」シリーズを販売しています。近年、人工芝の販売・利用増加にともない、人工芝由来のマイクロプラスチックの海洋流出抑制が重要視され、自治体や企業が環境対策に取り組みはじめています。特殊捲縮加工することにより、パイルのちぎれを少なくして充填材のゴムチップなどの飛散・流出を抑制し、マイクロプラスチック流出の抑制に貢献します。

ミズノは今後も、持続可能な開発目標の達成に向けて、スポーツフィールド分野でもSDGs活動を推進していきます。

▼ミズノのスポーツフィールド分野でのSDGs活動について

URL：https://sports-facilities.mizuno.jp/sdgs/

