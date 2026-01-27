ダイキン福祉サービス株式会社、基幹システムとして『マタタビ Suite』を導入

株式会社アジェンダ

株式会社アジェンダ（北海道札幌市、代表取締役社長：伊藤智裕）が提供する旅行会社向けクラウドサービス『マタタビ Suite』が、ダイキン福祉サービス株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 飯田敏之）に導入されました。同社では、長年利用してきたシステムの刷新を機に、業務の可視化とガバナンス強化に向けたデジタル基盤の再構築を実施。あわせて、旅行者・出張者向けマイページサービス『タビマド』を導入し、デジタル化によるサービス品質向上とデータ利活用の実現を目指しています。

■ ダイキン福祉サービス株式会社について

ダイキン福祉サービス株式会社は、ダイキン工業株式会社のグループ企業として、法人・個人向けに多様なサービスを提供するダイキングループ従業員の福祉向上を目的とする企業です。本社を大阪市北区梅田に置き、保険代理店業・旅行業・商品販売・自動車メンテナンスなどの事業を通じて、グループ各社や顧客の福利厚生をワンストップでサポートしています。

特に旅行部門では、ダイキングループにおける業務渡航・団体旅行を担うインハウスエージェントとして、国内外の出張手配や団体旅行の企画・運営を実施。グループ各社の多様な渡航ニーズに対応する中で、運用の効率化と高度なガバナンスの両立が重要な課題となっていました。近年は、出張データの可視化や安全管理の高度化など、経営に貢献するトラベル部門としての役割拡大が求められています。

■『マタタビ Suite』を導入した理由

同社では、長年利用してきた基幹システムのサービス提供終了をきっかけに、トラベル業務全体のシステム環境の見直しを検討してきました。 当時は海外・国内・団体などの業務ごとに異なる仕組みが併用されており、データの一元管理や属人化した業務の整理が急務となっていました。

こうした背景のもと、既存業務との連続性を保ちながら移行できる点や、外部システムとの連携実績、クラウドサービスとしての将来性を評価し、『マタタビ Suite』の導入を決定。また、今回は出張者との情報共有のプラットフォームとして、オプション製品である『タビマド』もあわせて採用しました。

基幹システムと出張者との接点を一体で整備することで、顧客へのサービス品質向上をはじめ、データ活用や付加価値創出につながる取り組みとして今後の成果を期待されています。

■旅行会社様のコストダウンを実現する『マタタビ Suite』

『マタタビ Suite』は、旅行会社向けの基幹システムとして国内初の完全クラウドサービスです。

予約・手配・発券から会計、外部システム連携までを一元管理し、複雑化しがちなトラベル業務のプロセスを整理・可視化します。

本製品には、弊社が独自に発明した3つの特許および1つの意匠（※）を取得済みの仕組みが多数搭載されています。他にはない独自のテクノロジーにより、旅行会社の業務効率化を大きく高めるとともに、機密情報の保護やコンプライアンス遵守といったガバナンス強化にも大きく貢献します。

また、SaaSとして継続的な機能拡張を行うことで、急激な環境変化や将来の多様な業務ニーズにも柔軟に対応。今回導入された『タビマド』のようなオプション製品との組み合わせにより、出張者とのコミュニケーションから高度な経営分析まで、トラベル業務全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に支援し、旅行会社のビジネスモデル変革と経営改善に寄与し続けます。

（※）3つの特許および1つの意匠を取得済み（特許第7482458号、特許第7427178号、特許第7388663号、意匠登録第1711993号）

■ダイキン福祉サービス株式会社について

- 会社名 ダイキン福祉サービス株式会社- 本社 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス- 代表者 取締役社長 飯田 敏之- 公式サイト https://www.dfs.daikin.co.jp/

■製品情報

- 製品名 マタタビSuite（マタタビスイート）- 製品内容 旅行会社向けクラウドサービス- 販売開始日 2019年10月23日- 対応ブラウザ Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge（各種最新版）- 公式サイト https://www.agenda.co.jp/matatabi/

■会社概要

- 会社名 株式会社アジェンダ（AGENDA Co.,Ltd.）- 本社所在地 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2-1 NX札幌ビル7階- 代表 代表取締役社長 伊藤 智裕- 設立 1990年11月2日- 資本金 18,045万円- 代表電話 011-215-0610- 代表FAX 011-215-0611- URL https://www.agenda.co.jp/

■旅行会社様お問い合わせ先

株式会社アジェンダ マタタビ Suite担当

E-mail： matatabi_sales@agenda.co.jp