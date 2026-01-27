Shopらん/店舗matic、市場シェア51.6%でNo.1獲得　-業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年度版 IT投資編」本部・店舗間コミュニケーションツール市場調査にて

株式会社ドリーム・アーツ

大企業向けクラウドサービスを提供する株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）とTISインテックグループの株式会社ネクスウェイ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：坂本 倫史、以下ネクスウェイ）（※1）は、マーケット調査会社の株式会社富士キメラ総研（以下、富士キメラ総研）が発刊した「業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年度版 IT投資編」において、「Shopらん(R)（ショップラン）/店舗matic（テンポマティック）」が、本部・店舗間コミュニケーションツール市場シェア51.6%でNo.1（※2）を獲得したことを発表します。

※1 ネクスウェイは2008年より、ドリーム・アーツが開発する「ShopRunソフトウェアモジュール」を使い、「店舗matic」ブランドでサービスを共同で提供

※2 富士キメラ総研「業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年度版 IT投資編」2024年度ベンダーシェアより

■多店舗展開する企業の支持でShopらん/店舗maticを運営するドリーム・アーツ/ネクスウェイが市場シェア51.6%でNo.1に

富士キメラ総研が2025年12月に発刊した「業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年度版 IT投資編」によると、Shopらん(R)/店舗maticは2024年度の本部・店舗間コミュニケーションツール市場において51.6%のベンダーシェアを獲得しました。 なお本調査は、多店舗展開をおこなう企業の本部・店舗間の円滑な情報共有や店舗運営の効率化を支援するSaaS市場のシステムを対象に調査したものです。

■ Shopらんおよび店舗maticが大企業に選ばれる理由

Shopらん(R)/店舗maticは、業種・規模を問わず多くのチェーンストアの多店舗運営を支援し、導入・運用体制の構築ノウハウの提供も含めて高く評価され、利用店舗数は63,000店舗に到達しています。 ユーザー企業の成功事例を「最良の手本」とし、継続的な機能改善によりサービスを進化させてきました。 そのため、一般的なグループウェアや単純なタスク管理ツールとは異なり、多店舗オペレーション最適化に特化した設計も強みです。 店舗利用に適したモバイルUIや多言語対応を含む、網羅性の高い標準機能や、他システムとの連携が「効率的な店舗運営」を実現するソリューションとして支持され、選定理由となっています。

さらに2025年5月に提供開始した新オプション「AI翻訳」（※3）も評価を後押ししています。 AIによるルビ生成と翻訳機能により、増加する外国人スタッフに伴う意思疎通を支援することで店舗オペレーションの質向上に寄与。 外国人スタッフを多く抱える顧客の状況に適したことが評価され、選定理由として注目されています。 Shopらん(R)/店舗maticは今後もAI機能を継続的に強化していきます。

※3 「AI翻訳」機能についてはこちら

https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr250520/

ドリーム・アーツとネクスウェイは、今後も企業の業務生産性向上を目指しさらなるパートナーシップを育んでまいります。

Shopらん(R)/店舗maticについて https://shoprun.jp/(https://shoprun.jp/)

Shopらん(R)/店舗maticは、本部・店舗間コミュニケーションツール市場でシェアNo.1（※1）の本部-店舗間コミュニケーションに特化したクラウドサービスです。 本サービスはすかいらーくやアシックス、エディオンなど幅広い業種・規模で採用され、導入店舗数63,000店（海外含む）と数多くのユーザーにご利用いただいています。 Shopらん(R)/店舗maticは、サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。

株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/(https://www.dreamarts.co.jp/)

1996年12月に設立されたドリーム・アーツは「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」 をコーポレート・ミッションに、「情報共有」と「対話」を重視した独創的かつ高品質なソリューションとサービスを提供します。 「協創力を究めよ」のスローガンのもと、ICT だけでも人間だけでもできないビジネス上の難題の解決を ICT と「協創」でお手伝いしています。 大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。

株式会社ネクスウェイについて https://www.nexway.co.jp(https://www.nexway.co.jp)

ネクスウェイは、デジタルとアナログをつなぐ通信サービスとSaaSを提供する会社です。

情報の多くがクラウド上で処理される現在においても、なお私たちの生活はリアルな社会で営まれており、デジタルとアナログを結び付けることはますます重要になってきています。

ネクスウェイが提供するサービスを通じて情報を日本のすみずみまで届け、あらゆる人々が自分らしく働ける世界の実現を目指します。