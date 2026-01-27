カリフォルニアプルーン協会、流通・製造業者向けにカリフォルニアプルーンのプラントベース食品としての価値・可能性を示唆

カリフォルニアプルーン協会

カリフォルニアプルーン協会（以下、CPB）は、毎年1月に開催される世界的チャレンジ「ヴィーガニュアリー（Veganuary）」に伴い、プラントベースフードとしてのカリフォルニアプルーンの価値について発表いたします。

毎年1月は、英国の非営利団体が毎年開催するチャレンジ「ヴィーガニュアリー（Veganuary）」です。1か月間、動物性食品を避けてヴィーガン食に切り替えることを世界中の消費者に促す取り組みで、肉や乳製品に代わる植物性食品の消費を推進しています。このような自然食品を支持する取り組みは他にも存在し、消費者の購買行動を大きく変えつつあります。

こうした背景のもとCPBは、栄養価が高く、常温保存が可能で、用途の幅が広いカリフォルニアプルーンが果たせる役割について、健康志向のプラントベースを象徴する４つのトレンドとともに示します。

■Fibre-maxxing（ファイバー・マキシング）

英国の成人の多くが推奨されている1日30gの食物繊維摂取量に達していない現状を背景に、TikTokを中心に広がっているウェルネストレンドです。プルーンのような高食物繊維食品を積極的に摂取することを促しています。

■30-plants-a-week （30プランツ・ア・ウィーク）

腸内マイクロバイオームと免疫機能との関係への関心が高まる中で注目されている考え方で、ナッツ、種子、ハーブ、そしてプルーンのようなドライフルーツを含め、週に30種類の植物性食品を摂取することを推奨しています。

■ヴィーガニュアリーおよびフレキシタリアン食

完全なヴィーガンを推奨する一方で、健康意識の高い消費者が主に植物性食品を選びつつ、必要に応じて肉・魚・乳製品を取り入れるフレキシブルな食生活を後押ししています。

■Clean label（クリーンラベル）

近年、超加工食品と肥満などの健康リスクとの関連が注目されるようになったことから、原材料がシンプルで透明性の高い自然食品への関心が高まっている流れを指します。

CPBの国際マーケティングおよびコミュニケーションディレクターであるエスター・リットソン＝エリオット氏は、下記のように述べています。

「カリフォルニアプルーンは、これらのトレンドを支えるうえで非常に適した存在であり、より健康的な食生活を目指す消費者に強く訴求できます。

プルーンは食物繊維が豊富で、免疫機能や腸・骨の健康を支えるビタミンやミネラルを多く含む栄養密度の高い食品です。持ち運びしやすいスナックとしても、さまざまな料理に使える素材としても、日常の食事に簡単に取り入れられます。」

カリフォルニアプルーンは、製菓・製パンを含む食品製造や焼き菓子の原料として（自然な甘みともちっとした食感を加えられる）、あるいは機能性スナックとして、小売業者や食品メーカーにとって、カテゴリー横断的な高い活用可能性を秘めています。。

さらに、ドライフルーツとしての長期保存性は、食品ロス削減を意識する環境意識の高い消費者ニーズにも貢献します。

CPBは、グローバルなプロモーション活動を通じて、プルーンの栄養的利点とカリフォルニア産の高品質性を強調し、輸出市場におけるパートナーとの密接な連携により、小売業者や製造業者が持つカテゴリーの大きな販売ポテンシャルを引き出すお手伝いを行ってまいります。

エスター氏はさらに次のように述べています。

「プラントベース食品は消費者の選択肢の中でマイナーではなくなってきており、健康志向の消費者が自然食品市場の成長を牽引しています。カリフォルニアプルーンは、流通業者にとって活用しやすい、自然で栄養価の高い選択肢です。また、世界有数の農業技術と栽培・乾燥工程に支えられたカリフォルニアのプルーンは、その品質の高さでも評価されています。この明確な産地由来の価値が、独自の風味とともに、取引先と消費者の双方に安心感を与えています。」

詳細については www.californiaprunes.net(https://californiaprunes.net/)をご覧ください。

カリフォルニアプルーン協会について

カリフォルニアプルーン協会は、1980年にカリフォルニア州食品農業省の権限のもと、生産者と加工業者を代表する組織として設立されました。世界最大の生産地カリフォルニアでは、サクラメントおよびサンホアキン・バレーに広がる果樹園でプレミアムプルーンが栽培されています。協会は、「カリフォルニア産プルーンを通じた一生涯の健康」を理念に、食品安全と持続可能性の厳格な基準、そして世代を超えて受け継がれてきた栽培技術と知見により、市場をリードしています。California Prunes. Prunes. For life(https://www.californiaprunes.net/).

■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト：https://www.prune.jp

■X公式アカウント: https://twitter.com/prune_fan?lang=ja

■Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/californiaprunejp/

■Facebook公式アカウント: https://www.facebook.com/prunefan/?locale=ja_JP