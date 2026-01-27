電子帳票配信システム「@Tovas」がクラウドSaaS型ERP「SMILE V Air 販売」とシステム連携を開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）が提供する電子帳票配信システム「@Tovas（アットトバス）」は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：大塚 裕司 以下、大塚商会）のクラウド SaaS型 ERP「SMILE V Air 販売」とのシステム連携が可能になったことをお知らせします。

コクヨが提供する「＠Tovas」は、請求書や納品書・注文書などの帳票PDFデータをアップロードするだけで、「電子ファイル（Web・メール）」「FAX」「郵送」でお届けから受け取りまでできるサービスです。この度、コスト・運用負荷の軽減や多様な働き方への対応力に強みを持ち、オンプレミス版での導入実績が多いクラウドSaaS型のERP※「SMILE V Air 販売」（販売：株式会社大塚商会、開発：株式会社OSK）とシステム連携を開始しました。これにより、請求書や納品書などの帳票配信業務の大幅な効率化とコスト削減の実現に貢献します。

※ERPとは、「Enterprise Resource Planning」の略で、企業が持つ「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」などの資源を一か所に集めて管理し、有効活用するためのシステムを指します

詳細はこちら：https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/product/attovas/

【エンドースメント】

・株式会社大塚商会

取締役兼常務執行役員 業種SI部門長 山田耕一郎

株式会社大塚商会は、「SMILE V Air販売」とコクヨ株式会社様の「＠Tovas」が連携することを歓迎いたします。本連携により、お客様の手作業による請求書や納品書・注文書などの発送業務の負荷が軽減され、「紙の業務」や「手作業」のデジタル化と効率化に貢献するものと確信しております。今後も、コクヨ株式会社様との連携を通じて、お客様の業務課題解決とDX推進に寄与できるよう、さらなる機能強化とサービス向上に努めてまいります。

・株式会社OSK

代表取締役社長 橋倉 浩

株式会社OSKはこのたびの「SMILE V Air @Tovas連携 for 販売」のリリースに際し、関係各位のご尽力に心より感謝申し上げます。本連携により、お客様の帳票配信業務が一層効率化され、DX推進を加速できると期待しております。今後もコクヨ株式会社様、株式会社大塚商会様との協業を通じて、さらなる価値提供に貢献できるよう注力してまいります。

１．イベント出展について

大塚商会が開催する実践ソリューションフェア2026東京・大阪にて出展します。

（1）「実践ソリューションフェア2026東京」

期間：2026年2月4日（水）～6日（金）

場所：ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

（2）「実践ソリューションフェア2026大阪」

期間：2026年2月18日（水）・19日（木）

場所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）（大阪府大阪市北区中之島5-3-51）

イベント詳細：https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/

【参考】

@Tovasについて（https://www.attovas.com/(https://www.attovas.com/)）

@Tovas（アットトバス）は、請求書や納品書・注文書などの帳票PDFデータをアップロードするだけで、「電子ファイル（Web・メール）」「FAX」「郵送」でお届けから受け取りまでできるサービスです。@Tovasの全データの通信は、SSL（通信を暗号化する仕組み）によって暗号化されており、ウイルスチェックも実施しています。インターネット回線を活用しながらも、セキュアな送受信環境を実現し、コクヨならではの安心で安全なインフラで大切なファイルをお届けいたします。

SMILE V Airについて

（https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/smile/smilev/smile-v-air/(https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/smile/smilev/smile-v-air/?oiid=en;smilev-air_mddss)）

「SMILE V Air 販売」、「SMILE 販売シリーズ」は、株式会社OSK（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋倉 浩）が開発した製品です。

時代の変化と共に進化を続けてきた「SMILE」シリーズは、実績と蓄積した経験を基にそれらのノウハウをシステムの標準基盤に盛り込み、企業独自の業務フローにも柔軟に対応できる基幹業務システムを実現しています。「SMILE V Air」は、クラウドSaaS型のERPで、販売管理・会計・人事給与などの業務を効率化するためのソリューションです。「オフィスから」「外出先から」「自宅から」、どこからでも安全に多彩な機能がご利用いただけます。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。