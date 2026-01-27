休日いぬ部が最も人気を集めた全国の宿を大公開！『ペットと泊まれる宿』2025年人気宿ランキングを発表

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、2025年における『ペットと泊まれる宿』の人気宿ランキングを発表しました。このランキングは、2025年1月1日～2025年12月31日の期間に「休日いぬ部」を介して各旅行サイトで実際に行われた予約件数をもとに集計したもので、多くの愛犬家から選ばれた“いま人気の宿”がわかる内容となっています。

■『ペットと泊まれる宿』2025年 人気宿ランキング

「『ペットと泊まれる宿』2025年 人気宿ランキング」では、福島県の「エンゼルフォレスト白河高原」が前年に続き、1位を獲得しました。年間を通して安定した人気を誇っていることがうかがえます。2位には、2024年通期の8位から大きく順位を上げた三重県の「鳥羽わんわんパラダイスホテル」、3位には、2024年通期で首都圏エリアランキング3位から全国トップ3入りを果たした千葉県の「ドゥカーレ ガーデンホテル九十九里」がランクイン。

また、2025年に入って注目を集めた施設として、栃木県の「亀の井ホテル 塩原 ワンちゃんの宿」が上位にランクインしました。2025年2月のリニューアルをきっかけに、愛犬家からの支持を着実に集めています。

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 福島県 エンゼルフォレスト白河高原

2位 栃木県 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 ｗｉｔｈ ＤＯＧＳ

3位 千葉県 ドゥカーレ ガーデンホテル九十九里

4位 三重県 鳥羽わんわんパラダイスホテル

5位 鳥取県 わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉 松涛園

6位 栃木県 亀の井ホテル 塩原 ワンちゃんの宿（旧：亀の井ホテル 塩原）

7位 静岡県 伊豆高原わんわんパラダイス ホテル＆コテージ

8位 静岡県 熱海・網代温泉 網代観光ホテル

9位 静岡県 ＫＡＲＥＮ 浜名湖 ｗｉｔｈ Ｄｏｇ

10位 岐阜県 下呂温泉 紅葉館別館 わん泊亭

■エリア別『ペットと泊まれる宿』2025年 人気宿ランキング

▼北海道エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 北海道 ゆとりろ洞爺湖

2位 北海道 北湯沢温泉郷 湯元 ホロホロ山荘

3位 北海道 ＨＡＫＯＤＡＴＥ 男爵倶楽部 ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴＳ

▼東北エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 福島県 エンゼルフォレスト白河高原

2位 宮城県 メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ

3位 山形県 蔵王温泉 最上高湯 善七乃湯（旧：蔵王温泉 大平ホテル）

▼甲信越エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 長野県 ゆとりろ蓼科ホテルｗｉｔｈＤＯＧＳ

2位 山梨県 Ｗａｎ’ｓ Ｒｅｓｏｒｔ 山中湖

3位 山梨県 八ヶ岳わんわんパラダイスコテージ

▼北陸エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 石川県 大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園

2位 石川県 大江戸温泉物語わんわんリゾート 粟津

3位 富山県 創業寛政三年 すいげつろうホテル＜となみ＞

▼北関東エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 栃木県 那須温泉 ホテルフォレストヒルズ那須 ｗｉｔｈ ＤＯＧＳ

2位 栃木県 亀の井ホテル 塩原 ワンちゃんの宿（旧：亀の井ホテル 塩原）

3位 栃木県 ゆるり奥日光ｗｉｔｈＤＯＧＳ

▼首都圏エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 千葉県 ドゥカーレ ガーデンホテル九十九里

2位 千葉県 小谷流の里 ドギーズアイランド

3位 神奈川県 二の平温泉 ペットと泊まる宿 Ｄｏｇ’ｓ Ｒｅｓｔ Ｐｌａｃｅ

▼東海エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 三重県 鳥羽わんわんパラダイスホテル

2位 静岡県 伊豆高原わんわんパラダイス ホテル＆コテージ

3位 静岡県 熱海・網代温泉 網代観光ホテル

▼近畿エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 和歌山県 南紀白浜わんわんパラダイス

2位 和歌山県 大江戸温泉物語Ｐｒｅｍｉｕｍ 白浜御苑

3位 兵庫県 神戸北の坂ホテル

▼山陰・山陽エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 鳥取県 わんちゃんと泊まる温泉宿 皆生温泉 松涛園

2位 広島県 リブマックスリゾート安芸宮浜温泉

3位 山口県 川棚グランドホテル お多福

▼四国エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 愛媛県 ホテル ルナパーク 別邸やすらぎ

2位 愛媛県 瀬戸内リゾートホテル

3位 香川県 オーシャンドッグリゾート父母ヶ浜

▼九州・沖縄エリア

順位 都道府県名 宿泊施設名

1位 大分県 湯布院ガーデンホテル ドッグラン＆リゾート

2位 大分県 別府温泉 ホテル好楽

3位 熊本県 ペットと泊まれる宿 ペンションむさし（ｍｕｓａｓｈｉ）

※本リリースの引用の際は、必ず「株式会社イオレ『休日いぬ部』」とクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

■「休日いぬ部」とは

「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。

「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/

■株式会社イオレについて

会社名：株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル4F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 瀧野 諭吾

設立：2001年4月25日

資本金：11億1,839万円 ※2025年9月30日時点

従業員数：101名 ※2025年9月30日時点

上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事業内容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業 ・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業

URL：https://www.eole.co.jp/