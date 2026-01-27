〈仮面ライダー誕生55周年記念〉石ノ森ヒーロー誕生の瞬間を集成した文庫オリジナル・アンソロジー『変身ヒーロー誕生　石ノ森マンガ第1話コレクション』が発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、「仮面ライダー」をはじめとする、石ノ森章太郎が描いた変身ヒーローマンガの第1話を集成した、河出文庫オリジナル・アンソロジー『変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』を、2026年1月27日に刊行いたします。

天才マンガ家、石ノ森章太郎による異形のヒーローたち

(C)石森プロ

1971年放送開始、瞬く間に日本中の子どもたちを虜にし、“変身ブーム”を巻き起こした「仮面ライダー」の誕生から55周年を記念して刊行される『変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』。

石ノ森マンガの連載開始時の熱量はとりわけ高く、魅力的なキャラクターや世界観、謎を呼ぶ設定が畳みかけられ、読者の期待感は否応なしにあおられます。その躍動感、面白さがストレートに伝わるよう、本文庫収録にあたっては、タイトルロゴの入った扉ページなど雑誌連載当時の形を再現。本書58～59ページ「仮面ライダー」連載第2回の見開き扉は、コミックス本編中への収録が今回初となります。

「仮面ライダー」「秘密戦隊ゴレンジャー」など大ヒット番組のマンガ版から、映像化されていない名作「酔いどれ探偵 鉄面クロス」「グリングラス」まで全10作品を収録し、編集部による詳細な解説を付した本書は、かねてからの愛読者にはもちろん、石ノ森ヒーローマンガの入門書としても最適です。発表から約半世紀を経ながら、いまなお新鮮なその魅力、数々の傑作マンガを存分にお楽しみください。

収録作品

「仮面ライダー」第1話 怪奇くも男

「変身忍者 嵐」第1話 化身忍群闇に踊る

「人造人間キカイダー」(連載第1・2回)

「ロボット刑事」(連載第1回)

「イナズマン」(連載第1回)

「秘密戦隊ゴレンジャー」指令No.1 ゴレンジャー旗の下に集まれ!

「宇宙鉄人キョーダイン」兄弟再会の巻

「酔いどれ探偵鉄面クロス」事件その1 死の女の巻

「グリングラス」ROLL1 フラッシュ・バック

「仮面ライダーBlack」PART1 紐育 地下水道

書誌情報

書名：変身ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション（河出文庫）

著者：石ノ森章太郎

監修：石森プロ

デザイン：坂野公一（welle design）

仕様：文庫判／456頁

定価：1,210円（本体1,100円）

発売日：2026年1月27日

ISBN:978-4-309-42240-4

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422404/

※電子書籍も近日中に発売予定です。

詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。