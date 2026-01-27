【bloom株式会社】田中渓氏パーソナリティのラジオ番組「Beyond K-point」の公式スポンサーに就任

bloom株式会社

不動産業界特化型の人材紹介サービス「Asset Career」を展開するbloom株式会社(https://bloom-firm.com/)は、元ゴールドマン・サックス証券マネージング・ディレクターの田中渓氏がパーソナリティを務めるラジオ番組「Beyond K-point」（interfm：東京89.7MHz 横浜76.5 MHz）(https://www.interfm.co.jp/kp)の公式スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

■ 番組出演とスポンサー就任の経緯

2025年11月24日の放送回(YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=L67LtDBK5do(https://www.youtube.com/watch?v=L67LtDBK5do))では、bloom株式会社代表取締役の林と小田村が出演し、会社設立の背景、ハイクラス転職を支援する人材紹介事業と不動産事業という2大事業の展開、東京・日本橋で運営するシェアオフィス「BuD square」(https://bud-square.com/)の取り組み、そして会社運営における挑戦について語りました。

田中渓氏との出会いのきっかけは、弊社代表の林の前職時代の後輩であり、現在弊社が運営しているシェアオフィス「BuD square」に入居されている株式会社Rectas(https://rectas.co.jp/index.html) 代表の前梶氏からのご紹介でした。このご縁を通じて、田中氏の価値観や経験が弊社のビジョンと強く共鳴し、「Beyond K-point」の公式スポンサーを務めさせていただく運びとなりました。

■ スポンサー就任の背景

田中渓氏は、ゴールドマン・サックス証券株式会社にて17年間勤務し、投資部門の日本共同統括としてマネージング・ディレクターを務めた経歴を持ちます。500件以上の投資案件に携わり、60件以上の投資案件を実行、投資規模は約4,000億円、企業価値・資産価値ベースで1.2兆円を超える実績を持つ不動産投資のプロフェッショナルです。

また、前職の株式会社グローバルエージェンツでは代表取締役社長として、交流用ラウンジを付帯した新しい住宅形態「ソーシャルアパートメント事業」を展開されており、不動産とコミュニティ形成の両面で豊富な知見をお持ちです。

弊社は不動産業界に特化した人材紹介事業と不動産事業を展開しており、田中氏のバックグラウンドや価値観との親和性が非常に高いことから、番組を通じて多くのご意見やフィードバックをいただける関係性を構築できると考え、スポンサー就任いたしました。

■ BuD square(バドスクエア)について

九段下・神保町エリアで運営するシェアオフィス/レンタルオフィス「BuD square 竹橋」(https://bud-square.com/)は、単なるワークスペースの提供にとどまらず、コンサル、不動産、AI業界のプロフェッショナルが集い、交流し、新たなビジネスを創出する場として機能しています。

今回のご縁のきっかけとなった株式会社Rectas(https://rectas.co.jp/index.html)をはじめ、様々な企業・事業家の方々にご入居いただいており、業界を超えたコラボレーションや知見の共有が日々生まれています。

BuD square 公式サイト: https://bud-square.com/(https://bud-square.com/)

また、2拠点目となるシェアオフィス「BuD square 市ヶ谷」(https://bud-square.com/)を2026年1月より、九段下・市ヶ谷エリアにてオープンしました。「BuD square 竹橋」(https://bud-square.com/)と同様に登記登録可能であり、入居者のみが利用できる会議室を完備。1席あたりの単価を抑えた、スタートアップ、ベンチャー企業に必要な設備が整ったレンタルオフィスです。

■ bloom株式会社について

bloom株式会社(https://bloom-firm.com/)は、コンサルファームに特化した人材紹介サービス「Firm ＋」(https://bloom-job.com/)、不動産業界に特化した人材紹介サービス「Asset Career」(https://bloom-job.com/)と不動産事業を2大事業の柱として展開しています。不動産業界のプロフェッショナル人材と企業を結び、業界全体の発展に貢献することをミッションとしています。

また、シェアオフィス「BuD square」(https://bloom-job.com/)の運営を通じて、コンサルや、不動産、AI業界に関わる多様なプレイヤーが集うコミュニティの形成にも注力しています。

会社名: bloom株式会社(https://bloom-firm.com/)

代表者: 代表取締役 林 栄吾

事業内容: 人材紹介事業、不動産事業、シェアオフィス運営、AI活用支援事業

公式サイト: https://bloom-firm.com/(https://bloom-firm.com/)

■ 田中渓氏 プロフィール

田中渓(たなか・けい)

2007年にゴールドマン・サックス証券株式会社に新卒入社。投資部門にて、500件以上の投資案件に携わり、60件以上の投資案件を実行。投資規模は投資金額ベースで約4,000億円、企業価値・資産価値ベースで1.2兆円を超える。

同社でマネージング・ディレクターに就任し、投資部門の日本共同統括を務め、2024年に退社。在籍17年間で20カ国以上の社内外300人を超える富裕層、超富豪と協業・交流する中で、その哲学や思考、習慣を学ぶ。

現在は少数精鋭の投資会社にて不動産投資責任者を務める。私生活では365日朝3時45分起床を6年以上継続し、毎日25kmランニング、60km自転車、7,000mスイムのいずれかを実践。ナミブ砂漠250kmマラソンでチーム戦世界一、トレイルランニング世界選手権UTMB完走、アイアンマンレース世界大会ノミネートなど、アスリートとしても活躍。

Xアカウント：https://x.com/KeiTanaka_Radio?lang=ja(https://x.com/KeiTanaka_Radio?lang=ja)

■「Beyond K-point」

放送日時：毎週月曜日5:00～6:00

ＤＪ：田中 渓

公式 H P：https://www.interfm.co.jp/kp(https://www.interfm.co.jp/kp)

番組メール：k-point@interfm.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

bloom株式会社(https://bloom-firm.com/)

Email:info@bloom-firm.com

TEL:03-6672-7595

URL: https://bloom-firm.com/