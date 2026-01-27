横浜ベイクォーター「ほこたいちごフェア」を開催！鉾田市産のブランド苺 “いばらキッス” を使用した限定メニュー10種が登場

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社（横浜市神奈川区／代表取締役社長 福井 健夫）が運営する横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」では、2026年2月2日（月）から3月8日（日）までの期間、茨城県鉾田市と共催で旬の苺が楽しめるイベント「ほこたいちごフェア」を開催いたします。

今年で8回目の「ほこたいちごフェア」では、横浜ベイクォーター館内のレストラン・カフェ10店舗にて、鉾田市産のブランド苺“いばらキッス”を使用したオリジナルメニュー10種類を提供いたします。

“いばらキッス”は小ぶりな実にギュッと詰まった甘みとジューシーさが特長の品種で、各店舗のシェフがその実をしっかりと味わった上で、苺の美味しさを最大限に引き出すメニューを考案しました。

また、フェア期間中の2月21日（土）・22日（日）には、館内ゲート広場にて「ほこたいちごマルシェ」を開催いたします。当日は“いばらキッス”をはじめとする鉾田市産の苺の販売や、鉾田市のマスコットキャラクター「ほこまる」も登場し、会場を盛り上げます。マルシェでお買い上げいただいたお客様を対象に景品が当たる抽選会も行います。

旬の苺を存分に味わえる機会に、ぜひ横浜ベイクォーターへお越しください。

「ほこたいちごフェア」提供メニュー

「ほこたいちごフェア」概要

期 間：2026年2月2日（月）～ 3月8日（日）

対 象：館内レストラン・カフェ10店舗

【茨城県産の“いばらキッス”を使用した限定メニューが登場！】

見た目も華やかな定番スイーツはもちろん、少し変わった組み合

わせを楽しめるピッツァやサラダなど、こだわり素材とこくのあ

る苺のコラボレーションをお楽しみいただけます。

「ほこたいちごマルシェ」概要

鉾田市マスコットキャラクター「ほこまる」

期 間：2026年2月21日（土）・2月22日（日）※雨天決行

時 間：11:00～17:00

場 所：3階 ゲート広場

内 容：

・鉾田市観光物産協会による苺の販売

・鉾田市観光PR 展示

・鉾田市マスコットキャラクター「ほこまる」のグリーティング

（各日15:00～を予定）

【プレゼント企画・抽選会】

・鉾田市プロモーション公式LINE のお友達登録をすると、

「ミニいちごカップ」をプレゼント（2日間で先着100名様限定）

・マルシェご利用のお客様に景品があたる抽選会を開催

（お買い上げ条件あり）

※商品の販売は売り切れ次第終了いたします。

【横浜ベイクォーター 概要】

