【MiisaJapan-ミイサジャパン‐】白猫の旅チャリティー初個展開催
ひとり親家庭の親子や児童養護施設の子供達を笑顔にする活動団体
一般社団法人笑顔プラス子供支援協会(https://www.egaoplus.net/)（所在地：東京都港区、代表：加藤ミサ）代表加藤ミサ（MiisaJapan）のチャリティー初個展を水信フルーツパーラ―ラボ(https://www.mizunobubrooks.com/fruit-parlor-labo/)にて2月1日（日）～3月31日（火）まで開催いたします。
絵のメインは全て白猫です
【MiisaJapan ミイサジャパン】
https://www.instagram.com/miisa.japan
地球を旅する白猫～優しさの循環～
個展のコンセプトは白猫が地球を旅する物語
横浜からスタートした白猫は、絵と引き換えに身近な人や困っている方に手を差し伸べてもらい
順々に地球を旅していきます。
個展の作品はパーラー店舗内に飾られ、絵画と物販の販売もいたします。
売上の利益は子供支援及び保護猫活動費に充てられます。
場所・水信フルーツパーラ―ラボ
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ 2F
TEL．045-228-9297
JR線「桜木町」駅 北改札を出て東口より徒歩約2分
営業時間 11:00～21:00(ラストオーダー 20:00）
開催期間 2月1日（日）～3月31日（火）迄
【水信フルーツパーラ―ラボ店舗】
水信フルーツパーラーラボの親会社は、株式会社水信ブルックスです。 1915年に創業した老舗果物店「水信」のグループ会社になります。
■初個展開催にあたりレセプションを行います
日時 2月6日（金）18：00～20：00
場所 水信フルーツパーラ―ラボ
会費 3500円（税込）お飲み物・軽食
人数 20名程
詳細・お申込み
https://forms.gle/YhBWPCit5FSqAB1r7
Miisajapan
白猫の旅を通じて地球が少しでも優しさに満たされますように。
会社概要
■一般社団法人笑顔プラス子供支援協会
代表者：代表取締役社長 加藤ミサ
事業内容：児童養護施設の子供、ひとり親家庭の親子支援活動