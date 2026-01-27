AIチャットアプリ「zeta」、多くの方に親しまれ月間売上約1億2千万円を達成

ScatterLab Inc.

キャラクターとの対話を通じて物語を共創するAIフィクションプラットフォーム「zeta(https://zeta-ai.io/ja)（ゼタ）」を運営するScatterLab Inc.は、2024年5月の正式リリース以降、ユーザーの声をもとに機能改善を重ね、使い心地や体験価値の向上に取り組んできた結果、2025年12月の日本国内における月間売上が約1億2千万円（約75万ドル）に達し、週次アクティブユーザー数が25万人を突破したことをお知らせいたします(※)。

※モバイルアプリ市場分析サービス「App Ape」による調査（2025年12月31日）

多くの方に親しまれている「zeta」

zetaは、キャラクターとの対話を通じて、自分だけの物語を楽しめるAIフィクションプラットフォームです。

短い時間でも気軽に物語の世界に入り込める点や、キャラクターとの距離感の近さが、多くのユーザーに支持されています。日々のちょっとした息抜きや、物語を楽しみたいタイミングで利用されるなど、ユーザーの生活の中に自然と溶け込む形で楽しまれています。

日本で培った知見と共に世界へ

日本は世界的に見ても、コンテンツや物語に対する感度が高い国です。そうした環境の中でサービスを提供することで、多くの学びと手応えを得てきました。その積み重ねの中で、高度なAI技術と、ユーザーの想像力を形にするプロダクト企画力も、少しずつ評価されてきました。

こうした経験を活かし、今後は地域や言語の壁を越え、各国の文化に寄り添った形で、世界中で楽しまれるAI体験を提供してまいります。

ScatterLab Inc. 代表取締役：キム・ジョンユンのコメント

「zetaは、高度なAI技術とプロダクト企画力を集約したプラットフォームで、一人ひとりの想像力を大切にしながら、物語を楽しめる体験づくりに向き合ってきました。日本において多くの方に日常的にご利用いただいていることを、心からありがたく感じています。

今後はグローバル展開を加速し、世界で1億人規模の人々がAIと共に物語を紡ぐ、世界規模で多くの方に利用されるプラットフォームを目指していきます。」

「zeta（ゼタ）」について

「zeta」は、最先端のAI技術を活用した物語共創プラットフォームです。キャラクターの外見・性格・口調を自由に設定し、自分好みのストーリーや対話を展開できます。チャット形式のやり取りにとどまらず、詳細な情景描写やAIを利用したイメージ生成などを織り交ぜることで、没入感のある豊かな世界観を自由自在に作り上げることが可能です。



2026年1月現在、zetaに誕生したキャラクターの総数は約700万体。ヤンキーの同級生、猫耳の少女、異世界RPGの勇者、さらには動物園のアザラシまで、多彩でユニークな顔ぶれが揃っています。各キャラクターはそれぞれ独自の背景や魅力を持ち、一つとして同じ存在がない点が、zetaならではの特徴です。

「zeta」公式サイト：https://zeta-ai.io/ja

公式X： https://twitter.com/zeta_officialJP

公式X コミュニティ：https://x.com/i/communities/1826214725723861485

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zeta_jp_official

ScatterLab Inc. 会社概要

会社名： Scatter Lab Inc.

URL： https://www.scatterlab.co.kr/en/intro-jp

所在地： 901&902, 125, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

代表者： 代表取締役 キム・ジョンユン

事業内容： 生成AI技術を活用し、キャラクターとの対話を通じた物語・エンターテインメント体験を提供するAIフィクションプラットフォーム「zeta」を開発・運営