大満足！500グラムサイズが３杯！体験型「かに祭り」開催！

一般財団法人守山野洲市民交流プラザ

滋賀県守山市の駅前交流施設「ライズヴィル都賀山」では、

2月13日（金）・3月6日（金）・3月21日（土）の全3回限定で、一般財団法人 守山野洲市民交流プラザを主催者として、体験型イベント「かに祭」を開催いたします。

本イベントは昨年も2回開催し、いずれも満席となった人気企画で、仕入れ業者「コイタロウ水産」によるカニのさばき方レクチャーを受けながら、参加者自らが実際にカニをさばき、味わっていただける内容となっています。

本イベントは、昨年も2回開催し、いずれも満席となった好評企画です。

石川県産の特別選別による身入りの良い茹でがにを、1人あたり3杯ご用意し、カニ汁・カニ飯とともにお楽しみいただきます。食事に合わせてドリンクもご用意しており、中学生以上の方にはワンドリンクが付いています。参加人数は最大で約60名を予定しており、参加組数により前後する場合があります。

料金は、中学生以上がカニ3杯とワンドリンク付きで8,000円（税込）、小学生がカニ2杯で6,000円、未就学児がカニ1杯で4,000円、3歳以下はカニの提供なしで無料となっています。

当日は、滋賀県を中心に移動販売を行う魚屋「コイタロウ」が来場します。仕入れ業者自らがカニのさばき方をレクチャーし、参加者とともに実際にカニをさばきながら、カニにまつわる知識やエピソードを交えて味わう体験型イベントです。普段なかなか触れる機会の少ないカニの扱い方を学びつつ、食の楽しさを体感できる点が本イベントの特長です。

一昨年8月にオープンした「ライズヴィル都賀山」では、当財団の理念である「地域、市民、勤労者が主役」という考えのもと、食を通じた体験を提供し、多くの方に喜んでいただける交流の場づくりを目指しています。本イベントも、その理念に基づき企画されたものです。

イベント概要

日 時：2026年2月13日（金）、2026年3月6日（金）、2026年3月21日（土）※全3回開催

会 場：ライズヴィル都賀山（滋賀県守山市梅田町1-27／JR守山駅西口徒歩約2分）

内 容：石川県産の特別選別した身入りの良い茹でがにを使用した体験型食イベント。

仕入れ業者「コイタロウ水産」によるカニのさばき方レクチャーを受けながら、参加者自らがカニをさばき、カニ汁・カニ飯とともに味わいます。

ドリンク：中学生以上の方にはワンドリンク付き。アルコールおよびソフトドリンクをご用意しています。※飲み放題メニューや追加ドリンクもご注文いただけます。

協 力：コイタロウ水産

料 金：・中学生以上：8,000円（税込）（カニ3杯＋ワンドリンク付き）

・小学生：6,000円（税込）（カニ2杯）

・未就学児：4,000円（税込）（カニ1杯）

・3歳以下：無料（カニの提供なし）

定 員：各会約60名（参加組数により前後する場合あり）

形 式：完全予約制

主 催：一般財団法人 守山野洲市民交流プラザ

かに祭り 前回の様子

コイタロウ水産 代表 鈴木 隆将

滋賀県を中心に移動販売を行う魚屋「コイタロウ水産」は、季節に応じた海産物を取り扱っています。

冬期には金沢で直接仕入れた産地直送の紅ズワイガニの販売および関連イベントを実施し、夏期には海鮮BBQセットを提供するなど、通年で鮮魚の販売を行っています。

法人概要

名 称： 一般財団法人守山野洲市民交流プラザ（ライズヴィル都賀山）

目 的： ライズヴィル都賀山は、地域文化の発信と交流・福祉の充実を通じて、市民・地域・勤労者に愛される施設運営をめざしています。

理事長： 田中 栄治

支配人： 柴田 一城

所在地： 滋賀県守山市梅田町1-27

電話番号：077-583-7181

FAX番号：077-583-8221

公式サイトURL：https://www.tsugayama.or.jp/

事業内容：宴会・会議など、多目的施設運営

ライズヴィル都賀山 外観

お問い合わせ先

一般財団法人守山野洲市民交流プラザ（ライズヴィル都賀山）

〔担当者〕 高城 一彰（たかしろ かずあき）

〔TEL〕077-583-7181

〔FAX〕077-583-8221

〔E-mail〕takashiro@tsugayama.or.jp