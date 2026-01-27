【kokolo sauna(R)】「サウナ×エンタメ×食＆足つぼ整体」を一度に体験できる特別イベント　2月8日、葉山で開催

INSIGHT WORKS株式会社

「サウナや水風呂を、もっと気軽に体験してみたい」「とにかく楽しいサウナイベントに参加したい！」

そんな方に向けた、一日限りの「サウナ×エンタメ×食」体験イベントのご案内です。

全国のホテル・リゾート・温泉施設を中心に導入が広がるサウナブランド「kokolo sauna(R)（ココロサウナ、※1）」 は2月8日（日）、神奈川県・葉山の展示場を会場に、本格サウナ・シングル水風呂・外気浴を実際に体験できるほか、マジック・ものまね・マッサージ・プロによる食事まで楽しめる「サウナ×エンタメ」のスペシャルイベントを開催します。

左からマジシャン・ハマック柳田さん、2024年度ミス群馬・永野愛佳さん、シェフのイ・チュンファンさん、ものまね師・いっせいさん

2024年度ミス群馬・永野愛佳さんをはじめ、個性あふれるゲストを迎え、マジックショーやものまねライブを開催！さらに、足つぼ整体による癒しの時間もご用意しています。

料理を手がけるのは、新進気鋭のシェフ、イ・チュンファンさん。堀江貴文さん主催のミュージカルで飲食プロデュースを任された経験を持つ料理人による、ライブ感あふれる食の演出をお楽しみいただけます。

ここでしか体験できない、特別な一日をお届けします。

kokolo sauna(R)の過去の体験会で、参加者にふるまわれたイ・チュンファンさんのサ飯＝神奈川県葉山町で

（※1）運営：INSIGHT WORKS株式会社、本社：横浜市、代表：堀雄太

エンタメを加え、体験会をさらにパワーアップ

本イベントは、「サウナを購入する前に、実際に体験してみたい」「サウナは好きだが、まずは楽しいイベントとして参加したい」という方のために企画されました。

過去には2025年4月・7月・10月にも同様の体験会を開催し、いずれも好評を博しています。

今回は、食事やコメディなど多彩なコンテンツを加え、体験会をさらにパワーアップ。初めての方はもちろん、リピーターの方も歓迎で、お一人でも友人同士でも楽しめる内容となっています。

詳細・お申し込みページ :https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/07211420105625

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。バレルサウナでくつろぐ参加者＝神奈川県葉山町で

全国で導入が進む「kokolo sauna(R)」とは

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。食事を囲み、参加者同士で交流＝神奈川県葉山町で

kokolo sauna(R)は、全国のホテル・リゾート・温泉施設を中心に導入が進むサウナブランドです。近年は、宿泊施設・観光施設向けの設備に加え、一般家庭向けのサウナ・水風呂商品も幅広く展開しています。

屋外設置にも対応したバレルサウナや、シングル温度まで冷却可能なチラー式水風呂など、本格的な“ととのい”を日常空間で楽しめる製品設計が特長で、本イベントでは、そうした設備を「見て・触れて・実際に体験」することができます。

イベントを彩る多彩なコンテンツ

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。外気浴でくつろぎのひと時＝神奈川県葉山町で■ マジックショー｜ハマック柳田 ＆ 永野愛佳

アメリカ・中国など国内外で活躍するマジシャン・ハマック柳田さんと、2024年度ミス群馬・永野愛佳さんによるコラボレーション。「マジック×笑い」を融合させたスタンダップ・マジックコメディで会場を盛り上げます。

マジシャン・ハマック柳田左さんと、2024年度ミス群馬・永野愛佳さん■ ものまねライブ｜ものまね師 いっせい

軽快なトークとともに、老若男女が楽しめるものまねを披露。「MONOMANE ALL STARS」と題したステージで、会場の熱気をさらに高めます。

ものまね師のいっせいさん

■ 足ツボ体験（無料）

日本足つぼ協会 世田谷支部長、リマイスター学院 認定講師の八木 修さんによる足ツボ施術を、お一人約10分・無料で体験可能。サウナ後の身体をさらに整えるリラクゼーションの時間をお楽しみください。

サウナ後の楽しみ。プロが手がける“サ飯”

日本足つぼ協会 世田谷支部長の八木修さん

■イ・チュンファン（シェフ）

リッツ・カールトン大阪、エ・オ〈ベルナール・ロワゾー・シグネチャー〉などで研鑽を積んだ料理人。

本イベントでは、イ・チュンファンさんによるオリジナル・サ飯を提供し、“ととのう”体験を食の側面からも完成させます。

イさんは、堀江貴文さんプロデュースの飲食プロジェクト「amorphous」にてシェフを務め、堀江貴文さん主演・食事付きミュージカルでは料理監修も担当しています。

現在は白金高輪にて隠れ家レストランを展開し、独自のスタイルで支持を集めています。

kokolo saunaの実力を“体感”する

シェフのイ・チュンファンさんkokolo sauna(R)の過去の体験会で、参加者にふるまわれたイ・チュンファンさんのサ飯＝神奈川県葉山町で

本イベントでは、バレルサウナ「MODU」とシングルチラー水風呂「HAGOROMO1」を実際に体験できます。屋外でもしっかり冷えるシングル水風呂と、「サウナ→水風呂→外気浴」の導線を整えた環境で、“ととのい”の完成形をご体感ください。

当日はkokolo sauna(R)代表・堀も常駐し、導入方法や設置環境、費用感など、購入前の疑問をその場で相談できるのも特長です。

開催概要

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。水風呂でととのう＝神奈川県葉山町で

【日程】2026年2月8日（日）13:00～17:00（12:30頃から入場可能）

【会場】Share Village HAYAMA（神奈川県三浦郡葉山町堀内746-1）

※JR逗子駅、京急逗子・葉山駅が最寄り駅です。駅からタクシー、バスなどをご利用ください

【会費】9,000円／人（飲食代・エンタメ鑑賞費として頂戴いたします）

【定員】15名（※別途、撮影演者約10名を予定）

※当日は撮影が入ります。ご参加の方が映り込む可能性がありますので、難しい場合は事前にお知らせください。

【持ち物】水着着用必須

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。バレルサウナの心地良い熱気＝神奈川県葉山町で

kokolo sauna(R)の過去の体験会の様子。参加者同士で会話が弾む＝神奈川県葉山町で

ご購入・お申し込み方法

本イベントはチケット制です。下記URLよりご購入ください。

チケット購入ページ :https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/07211420105625

※銀行振込の場合は購入後5日以内にお振込みください

※入金確認をもって参加確定

※開催1週間以内のキャンセルは返金不可

「サウナを買う前に、ちゃんと体験したい」「とにかく楽しいサウナイベントに参加したい」

そのどちらも叶える、サウナ×食×エンタメの体験型イベントです。この冬、葉山でしか味わえない“ととのい”と“笑い”の一日を、ぜひご体感ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）

TEL：045-517-1330（代表：堀）

E-Mail：info@kokolosauna.com

URL：https://kokolosauna.com/

【会社概要】

社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）

代表者：代表取締役 堀 雄太

所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目

設立：2017年1月20日

事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行

企業URL：https://insightworks.co.jp/