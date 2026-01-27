本気で寄り添う転職エージェントが残る世界へ。求職者体験をさらに引き上げる「ムキアイ for Agent」β版を提供開始

背景

株式会社blankpad

私たちblankpadが向き合っているのは、ブラックボックスになりがちな内面の理解です。特に転職という人生が変わる出来事の中で、性格や価値観は意思決定そのものに影響します。だから私たちはこの領域を、科学とAIの力で少しでも前に進めたいと考えています。

私たち自身も転職エージェントとして、これまで20代を中心に1,000名以上の面談を通じて、求職者の悩みや迷いに向き合ってきました。その中で実感したのは、一人ひとりの深い理解とそれに沿った行動があるだけで、意思決定の納得感が大きく変わるということです。一方で求職者様からは、他社で「雑に扱われた」であったり「強引に大量の求人に応募させられた」と相談を受けることも多くあります。

だからこそ私たちは、寄り添いを精神論で終わらせず、現場で再現できる形に落とし込んだプロダクトとして「ムキアイ for Agent」をリリースしました。ムキアイ for Agentは、早稲田大学教授と共同開発をした独自の診断技術をベースに、従来のタイプ分けでは捉えきれない内面を多角的に捉えます。さらに、内面情報をもとにした独自の行動データベースを活用し、面談の場で「この人にどう向き合うと前に進むか」を具体化します。

すでに有償でご利用いただいている企業様からは、1回目から2回目の面談参加率向上や、提案納得度の向上や信頼関係構築の容易さなどを感じていただいており、実際に自社の転職支援における運用では、面談実施者のうち応募に進む割合が40%から60%へ改善しております。

働き方が多様化し、AIがマニュアル業務を削減してくれている時代だからこそ、最後に価値になるのは「一人ひとりにどう人が向き合うか」だと思っています。求職者一人ひとりに真摯に向き合い、寄り添えるエージェントが残る。そんな世界を、このサービスを通じて少しでも実現したいと考えています。

サービスの主な機能

01. パーソナリティレポート閲覧&共有機能

診断回答をもとに、求職者のパーソナリティレポートを生成。

転職エージェントはレポートの閲覧に加え、URLまたはPDFで求職者への共有が可能。

求職者にあった転職スタイルや適職を見つけることにも活用可能。

02. レポートに対するチャット機能

求職者のパーソナリティレポートと診断結果を学習したAIにチャットで質問が可能。

面談前の準備だけでなく、具体的な接し方の相談、面接対策などに活用可能。

03. ムキアイチャット機能

転職エージェントと求職者それぞれのパーソナリティを学習したAIに、向き合い方をチャットで相談可能。

面談前の準備だけでなく、励まし方やプッシュの仕方など、良好な関係性の構築を支援。

利用メリット

求職者に届いている変化

- 相互理解で関係を深めるお互いのパーソナリティを踏まえた向き合い方で、信頼が積み上がる対話をつくる- その人に届く言葉で伝える日程調整やリマインド、意思決定の後押しも、一人ひとりに合う言い方で届け温度感を保ったまま次の行動につなげる- 納得できる提案をつくる提案の理由が、経験や感覚だけでなく診断に基づいた客観的な根拠で伝わる求職者が自分で納得して決められるから、意思決定が前に進む- 2回目の面談に自然とつながる面談後に診断を受けることで、これまで感覚でしかなかった自分の傾向が客観的に見える「もっと深く話してみたい」という気持ちが、次回への足取りを軽くする- 休眠求職者との接点を取り戻す連絡が途絶えていた方にも、その人に響くアプローチで再び対話のきっかけを届ける

私たちの転職支援を通じて、求職者の方からこんな声をいただいています。

- 正直、ここまで自分のことを言い当てられたのは初めてでした。自分でも気づいていなかった強みや、目を背けていた弱みまで言語化されていて、最初は少し怖いくらい。でもだからこそ、提案された求人がなぜ自分に合うのかが腹の底から納得できた（20代・営業職）- 他のエージェントでは「とりあえず応募しましょう」ばかりだった。でもここは違った。良いことだけじゃなくて、あなたはこういう環境だと苦しくなりやすいとはっきり伝えてくれた。初めて、本気で自分のことを考えてくれていると感じた（20代・エンジニア）- 診断結果を見た瞬間、この人たちには隠しても意味がないと思った。だから本音で話せたし、迷ったときもあなたの傾向的にはこっちが合うと思うと根拠をもって背中を押してくれた。自分で決めた、でも一人で決めたわけじゃない。この安心感はblankpadにしか出せないと思う（20代・企画職）

転職は、人生を左右する大きな意思決定です。だからこそ「納得して決められた」という実感が、その後のキャリアへの自信につながると私たちは考えています。

β版ユーザー募集

この想いに共感いただける企業様と一緒に、寄り添う転職エージェントが残る世界を広げていけたら嬉しいです。 サービス利用をしたいまたはその他ご質問のある企業様は以下よりお問い合わせください。

サービスのお問い合わせはこちら :https://blankpad-inc.notion.site/2f423f6af97881518b03cd78ee178d73?pvs=105

ウェビナー実施

「パーソナリティデータから導くいまの20代求職者が求めることとは」

求職者への寄り添い方にはいろいろな形があると思います。その1つとして、1,000名以上の面談とパーソナリティデータをもとに、私たちが実践してきたことを包み隠さずお伝えするウェビナーを開催します。サービス導入はまだ考えていないけれど、今後の面談の参考にしてみたいという方も、ぜひお気軽にご参加ください。

- 2月6日（金）12:00～13:00- 2月13日（金）12:00～13:00ウェビナー詳細はこちら :https://blankpad-inc.notion.site/20-2f223f6af97880f4bf98eebe9d36ad8a?pvs=73

株式会社blankpadは、テキストデータなどの非構造化データ解析と独自の診断を組み合わせてパーソナリティを深く理解し、行動予測データベースにもとづく高精度な予測とマッチングを可能にする企業です。採用企業・人事向けに「ムキアイ」および人事データ分析コンサルティング「Personapad アナリティクス」を、人材紹介会社向けに「ムキアイ for Agent」を提供しています。

会社名：株式会社blankpad

設立：2023年8月

代表取締役CEO：篠崎 健伸

資本金：15,100万円（資本準備金含む）

本社：東京都新宿区2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 6階

URL：https://blankpad.co.jp/