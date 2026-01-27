【フロプレステージュ】華やかなひなまつり限定スイーツ～お子さまの健やかな成長を願って～

株式会社フロジャポンFLOのひなまつり限定スイーツ【2/28(土)発売】

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ120店舗（2026年1月15日現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、2026年2月28日（土）～3月3日（火）のひなまつり期間に、桃の節句のお祝いにぴったりの華やかで可愛らしい“ひなまつり限定スイーツ”を販売いたします。

https://www.flojapon.co.jp/blog/2026hinamaturi

毎年ご好評をいただいている“菱餅”に見立てた「苺のショートケーキ」や、桃の節句にぴったり！の桃のシロップ漬けをたっぷり盛り付けた「フルーツタルト」、食べきりサイズの「プティケーキ」など、いずれも華やかに可愛らしく仕立てました。

お祝いの食卓を、明るく華やかに彩るスイーツは、きっとお子さまに笑顔をお届けいたします。

■ひなまつり 苺のデコレーションケーキ

・＜３～４名様分＞ ホール 約12cm ：3,490円（税込3,769円）

・＜２～３名様分＞ ホール 約10cm ：2,690円（税込2,905円）

ピンク色のスポンジで苺とシャンティクリームをサンドした、ひなまつり限定の華やかなケーキです。

ひなまつり 苺のデコレーションケーキ＜3～4名様分＞ひなまつり 苺のデコレーションケーキ＜2～3名様分＞

■ひなまつり 桃づくしのタルト～ダマンド～

ホール 約15cm ：1,990円（税込2,149円）

1個（カット） ：500円（税込540円）

アーモンドクリームを焼き上げたタルト台に黄桃と白桃のシロップ漬け、苺、ブルーベリーを飾りました。

ひなまつり 桃づくしのタルト～ダマンド～ひなまつり 桃づくしのタルト～ダマンド～ [カット]

■ひなまつり 苺のシャンティケーキ

1個 ：690円（税込745円）

ひなまつり 苺のシャンティケーキ

果肉入り苺ジャムが入ったシャンティクリームをスポンジでサンドし、グレナデン（ざくろ）シロップ入りのシャンティクリームでデコレーションしたショートケーキです。

当日の売れ行き次第では品切れになる事もございますので、事前のご予約※をおすすめしております。お受け取り希望店舗の店頭またはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は店頭受け取りに限ります。

お子様の健やかな成長を祝う、華やかなひとときを。

種類もサイズも各種揃えたFLOの“ひなまつり限定”スイーツは、お子さまも食べやすい仕上がりです。お祝いの席や贈り物など、用途に合わせてぜひご利用ください。 皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

