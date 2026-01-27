「まだ1種類の菌ですか？」3兆個22種の菌と業界最多レベル877種の発酵成分

株式会社Growthcanvas

「菌トレ習慣」ブランドを展開する株式会社Growth Canvas（本社：福岡県福岡市、代表取締役：野邊 祥一朗）は、従来の「特定の菌だけを大量に摂る」という腸活の常識を覆す、業界最多レベルの877種の発酵成分を配合した『菌トレ習慣 Cho Hakko Drink』を、202X年X月X日より公式オンラインストアにて販売開始します。

本製品は、シリーズ累計販売数50万袋*を突破し、楽天ランキング等で3冠を達成した実績を持つ「菌トレ習慣」ブランドのノウハウを結集した「次世代型・家族のヘルスケア製品」です。

特許技術により実現した高機能スペックでありながら、家族4人でシェアすることで「1人1日約25円」という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。

■開発背景：なぜ、腸活をしていても「変化」を感じないのか？

当社には、50万袋の販売実績を通じて、多くのお客様から「腸活をしているのに実感がわかない」という相談が寄せられていました。その原因は主に以下の2点にあると私たちは考えています。

「菌のミスマッチ」：腸内フローラは指紋のように人それぞれ異なり、特定の1種類の菌が万人に適合するとは限りません。

「栄養の偏り」：菌だけを摂っても、その餌となる多様な栄養素（プレバイオティクス）が不足していれば、定着しません。

この課題を解決するため、「どの菌が合うかわからないなら、あらゆる種類を網羅すればよい」という逆転の発想で開発。

「菌トレ習慣」で培った発酵技術を応用し、特許成分BG・21（517種）と植物発酵エキス（360種）を掛け合わせた「877種の発酵成分×22種の乳酸菌」という配合を実現しました。

これは、単なる飲料ではなく、身体の土台を整えるための「腸活完全食」です。

■「菌トレ習慣」が選ばれる3つの理由

1. 【新常識】「菌の数」だけでなく、「多様性」で勝負

成分の「多様性」がカギです。3兆個22種の菌に加えて877種もの栄養成分が連携し、お子様からご高齢の方まで、異なる腸内環境を「面」でカバー。50万人のユーザーの声から生まれた「発酵×科学」のハイブリッド処方です。

2. 【家計の味方】家族でシェアすれば「1日25円」

値上げばかりの今だからこそ、続けられる価格に徹底的にこだわりました。通常価格2,980円（税込・30日分）により、家族4人で割れば、1人あたり1日たったの約25円。駄菓子以下の値段で、プロテインやサプリを別々に買う手間とコストを劇的に節約できます。

3. 【時短革命】「ママこれなに？」と聞かずに飲める美味しさ

健康によくても、美味しくなければ続きません。お子様が大好きなヨーグルト風味で、水や牛乳に溶かすだけ。忙しい朝、サプリや野菜ジュースを何種類も用意する必要がなくなり、小さな子供からご高齢の方まで家族全員の健康管理がこれ1杯で完結します。

■商品概要：数字で見る『菌トレ習慣』

877種：野菜・果物・海藻などを含む発酵成分数。業界最多レベルの多様性。

22種：乳酸菌・ビフィズス菌の配合種類数。

10秒：水や牛乳に混ぜるだけの簡単調理。

■株式会社Growth Canvasについて

当社は「菌トレ習慣」「Bio.me(R)」などのヘルスケアブランドを展開し、シリーズ累計販売数は50万袋*を突破。楽天市場ランキングでは「サプリメント部門」「ダイエット部門」「健康食品部門」の3冠を達成するなど、多くのお客様に支持されています。本製品は、その実績と膨大な顧客データを元に開発された自信作です。

【商品詳細】

商品名：菌トレ習慣 Cho Hakko Drink（キントレシュウカン チョウハッコウドリンク）

価格：2,980円（税込） / 内容量：180g（約30日分）

販売場所：Amazon、楽天、Yahooショッピング

URL：[WebサイトURL]

【会社概要】

会社名：株式会社Growth Canvas

代表者：代表取締役 野邊 祥一朗

所在地：福岡県福岡市[詳細住所]

URL：https://www.growth-cv.com/