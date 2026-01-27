法人向けAIエージェント「コードインタープリター」を無料化。エクセル・パワポの高度な分析をもっと手軽に

株式会社ナレッジセンス法人向け「AIエージェント」機能の「コードインタープリター」を無料化。

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティ高い環境でChatGPTを活用できる法人向け生成AIエージェントサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、ファイルの入力・出力が可能なAIエージェント機能「コードインタープリター」について、利用料金の無料化（セッション料金の撤廃）を実施することをお知らせいたします。「コードインタープリター」機能の詳細は、こちらをご覧ください。 https://chatsense.jp/function/code-interpreter?utm_source=268(https://chatsense.jp/function/code-interpreter?utm_source=268)

大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、チャットGTPを活用した企業向け生成AIエージェントサービス「ChatSense」について、人気機能である「コードインタープリター」の利用料金体系を改定し、無料化いたします。 この価格変更は、2026年2月1日より適用されます。

法人向けAIエージェント「ChatSense」のご登録については、こちらよりお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact/?utm_source=268

■ 背景 ― 「高度な分析にかかるコストの懸念をなくし、業務効率化を加速させたい」

ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する法人向けAIエージェントサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

特に、先日アップデートされた「コードインタープリター」機能（エクセルやパワポの入力・分析・出力が可能）は、最新モデル「GPT-5 Thinking」の搭載により、その高度な推論能力と自律的なタスク実行能力が高く評価されています。一方で、これまでは定額枠を超えた利用に対して従量課金が発生していたため、「コストを気にせずもっと自由に分析を行いたい」というご要望をいただいておりました。

コードインタープリターの高度な分析機能の一例

これらを踏まえ、ChatSenseでは、より多くのユーザーの皆様にAIエージェントによる業務効率化を体験していただくため、コードインタープリター機能の利用自体にかかる料金（セッション料金）を無料化することといたしました。

■ 「コードインタープリター」料金改定の内容

2026年2月1日からのコードインタープリター料金

1. 「コードインタープリター」利用料（セッション料金）を完全無料化

これまでコードインタープリターの利用には、定額枠を超えた場合にセッションごとの課金が発生しておりましたが、2026年2月1日より、回数無制限で無料でご利用いただけるようになります。

※ご注意事項

コードインタープリターの実行自体は無料となりますが、裏側で動作する「GPT-5 Thinking」モデルのトークン消費については、これまで通り別途消費されます。（参考：ビジネスプランの場合、GPT-5 Thinkingは100万トークン/月まで定額の範囲で利用可能です）

2. その他のモデル料金について

これまでの「GPT-5」モデル等の定額枠（例：ビジネスプランにおける100万トークン枠など）や、その他のモデルの料金体系、プラン自体の定額料金に変更はございません。

ChatSenseの機能の詳細については、こちらをご確認ください。 https://chatsense.jp/?utm_source=268

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能、RAG機能*など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatSenseの新機能スライド生成AIエージェントについてはこちら

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-slide-ai

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データ活用（RAG）

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service

コードインタープリター

https://chatsense.jp/function/code-interpreter

スライド生成AI機能

https://chatsense.jp/function/slide-gen

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。