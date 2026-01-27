「JAF Mate」2026年春号より『同封チラシ広告』サービスを開始

株式会社JAFメディアワークス

株式会社JAFメディアワークス（代表取締役社長：日野眞吾）と一般社団法人日本自動車連盟（JAF）（会長：坂口正芳）は、JAF会員向けの季刊誌「JAF Mate」において、2026年春号より新たに『同封チラシ広告』サービスを開始します。

このサービスは、発行部数約1,370万部（2026年冬号実績）を誇る日本最大級の定期刊行物「JAF Mate」 の強みを生かし、全国のJAF会員の手元に確実に情報をお届けできる新たな広告メニューです。

JAFおよびJAFメディアワークスでは、これまで「JAF Mate」を通じて、交通安全情報やカーライフに役立つ情報、地域の魅力発信など、会員の生活を豊かにするコンテンツを提供してまいりました。この度の新サービス導入において、会員のみなさまに価値ある情報を提供し、さらなるサービス向上を目指すとともに、企業・自治体・団体のみなさまにとっても効果的なコミュニケーションの場を創出します。

同封チラシの媒体概要：会員に直接お届けして確実にリーチする

「JAF Mate」にチラシを同封して会員に直接お届けします。「JAF Mate」のリーチ力と信頼性を背景に、高い到着率・開封率が期待できます。また、都道府県ごとのピンポイントな配付が可能なため、企業の商品やサービスの広告に加えて、自治体のイベント告知などにも活用いただけます。

＜活用例＞

■ 企業のサービス・商品の認知拡大

■ イベント・キャンペーン告知

■ 道路工事・交通規制情報

■ リコール情報

「JAF Mate」の同封チラシ広告サービスに関する資料をダウンロードいただけます。

以下のボタンをクリックしてご覧ください。

資料ダウンロードはこちら :https://www.jafmw.co.jp/jmdl-form/

JAF Mateについて：閲読率・精読率No.1※日本最大級の発行部数を誇る情報誌

「JAF Mate」は、JAF会員の楽しく安全なクルマ生活をサポートする情報誌です。日常的に自動車を運転する方で、若年層からシニアまで幅広い年齢層に愛読されています。定期刊行物として日本一の発行部数を誇り、約4.4世帯に1冊の割合で、ご自宅に直接お届けしています。株式会社ビデオリサーチの調査において、雑誌閲読率・精読率ともに第1位を獲得、充実したコンテンツで多くの読者に深く長く読まれる媒体として高い評価を得ています。

※ビデオリサーチ「MAGSCENE2024」調査より

＜JAF Mateの媒体概要＞

■ 発行部数13,707,300部（2026年冬号実績）

■ 季刊誌 年4回（4月・7月・10月・1月）発行

■ 発行月の13日より配本開始 約2～3週間で全数配付完了

■ B5判変型（H247mm×W182mm）

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社 JAFメディアワークス

クリエイティブ＆セールス事業部 セールスチーム

TEL：03-5470-1711

メール：ad@jafmw.co.jp