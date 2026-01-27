「大阪テクノロジーセンター 内覧会2026」を開催します

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社 インダストリアルマシナリーセグメント プラスチックソリューションズSBU(https://www.shi.co.jp/plastics/index.html)、住友重機械搬送システム株式会社(https://shi-mh.co.jp/) (共同出展)は、2026年2月、大阪テクノロジーセンターにて内覧会を開催します。

本内覧会では、3つのSavings（省エネ・省人化・省力化）を軸に、成形現場が直面するエネルギー効率向上、人手不足への対応、作業効率改善といった課題に対する当社のソリューションを、実機による成形実演を交えてご紹介します。

【開催概要】

■開催日程

2026年2月12日（木） 14:00～16:00（受付開始 13:30～）

2026年2月13日（金） 14:00～16:00（受付開始 13:30～）

2026年2月14日（土） 10:00～12:00（受付開始 9:30～）

■会場

住友重機械工業株式会社 プラスチックソリューションズSBU 大阪テクノロジーセンター（大阪府吹田市垂水町3-1-31）

■参加方法

申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uQw9lpvCZkKCupUNQ0r7btVNCqFLtUJBlBYBq2MzV2pUOFlXV0RRSVVGTFpWTVNIVVNKS0U3Q1lQTC4u&route=shorturl)より、2026年2月6日（金）までにお申し込みください。

【見どころ】

■住友重機械工業株式会社 インダストリアルマシナリーセグメント プラスチックソリューションズSBU

会場では、低圧型締成形・型締圧縮成形のデモンストレーションを通じて、下記をはじめとする、多彩なソリューションをご覧いただけます。

さらに、開発中の最新技術「型内塗装」に関する情報や、周辺機器メーカー各社様の展示も予定しております。

■住友重機械搬送システム株式会社（共同出展）

あらゆる業界の物流特性にフィットするディープストレージ式高密度保管システム「マジックラッククワトロ」による空間効率最大化と、自動搬送システム(ＡＭＲ・ＡＧＦ)による人手との協働を含めた運用をご提案いたします。また、成形工場での導入事例をご紹介いたします。

ブースでは、製品・技術のご相談など、お客様の様々なご質問や課題に当社スタッフがお答えいたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

―お問い合わせ先―

住友重機械工業株式会社

インダストリアルマシナリーセグメント

プラスチックソリューションズSBU

営業本部 営業戦略部 セールスプロモーションG

shi.pm.sales.info@shi-g.com