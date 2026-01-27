米国発・札幌で19年支持され続けていた信頼のメソッドがついに全国展開へ。アライメントに特化した90分レッスン「FIRE」2026年2月より順次導入

株式会社LOIVE

株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）が運営する女性専用ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」は、2026年2月1日より、上級者向けの新レッスンプログラム「FIRE（ファイア）」を順次導入いたします。

本プログラムは、米国発のメソッドをベースに、札幌店にて19年間実施されてきた実績のあるレッスンです。アライメント（身体の骨格や筋肉の適切な配置）を重視し、90分間かけて心身と向き合う、ロイブのラインナップの中でもトップクラスの運動量を誇るプログラムです。

■ 導入の背景：なぜ今、「FIRE」なのか？

～札幌限定で長く愛されたレッスンを、全国のヨガラバーへ～



「FIRE」は、ロイブの前身スタジオ時代から札幌店にて19年にわたり提供されてきたプログラムです。「受講するたびに新しい気づきがある」「身体の使い方のコツがわかる」と、多くの会員様から支持され続けてきました。

昨今、フィットネスに対し「より専門的な知識」や「確かな手応え」を求める女性が増加しています。「アサナ（ポーズ）を深めたい」「ハードに動いて没頭したい」というニーズに応えるべく、指導スキルを持つインストラクターが育った今、全国導入を決定いたしました。

■ プログラムの特徴：しなやかに、強く、燃える90分

「FIRE」は、単に激しく動くだけではありません。解剖学に基づいた「アライメント情報」を意識しながら動くことで、安全かつ効果的なボディメイクを目指すアライメント特化型レッスンです。

1. 米国発・アスリートのような集中体験

90分という長時間のレッスン構成は、海外のスタジオではスタンダードなスタイル。前半で身体を温め、中盤でしっかりと負荷をかけ、後半で深い鎮静を味わう。この起承転結が、日常を忘れて没頭するマインドフルネスな時間へと導きます。

2. 「アライメント」重視で、身体の使い方を学ぶ

「なぜこのポーズをするのか」「どこに意識を向けるのか」。身体の動かし方を論理的に習得できるため、アサナの安定感が高まり、自身の成長を実感しやすい構成です。

3. 強度★★★★★！ 達成感のあるハードワーク

ロイブのレッスン強度基準で最高レベルの「星5つ」。ハードに動き続けることで、大量の発汗とともに気分もリフレッシュ。やり切った後の「できた！」「感じられた！」という成功体験が、ポジティブな自己肯定感を育みます。

■ レッスン構成：静と動のコントラスト

90分間の中に「シャバアサナ（休息）」を挟むことで、心拍数をコントロールし、動いた感覚を身体に定着させます。

- 立位のパート：体軸を整え、全身をアクティブな状態へ。- シャバアサナ：一度心拍を落ち着かせ、前半の身体感覚を内観する。- 伏臥位/仰臥位のパート：重力に対して水平位を保ち、体幹などの深層筋肉にアプローチ。- 座位のパート：ストレッチを行い、最後の休息への準備を整える。- シャバアサナ：90分間動き抜いた自分自身へ感謝し、深いリラックスへ。

■ こんな方におすすめ

ヨガ経験者、上級者（ステップアップしたい方）

20代～40代の、ハードに動いてリフレッシュしたい方

アサナの技術や知識を深めたい方

高い集中力を養い、メンタルケアをしたい方

■ 本レッスンで目指せること

体幹の強化・筋力や柔軟性へのアプローチ・基礎代謝の維持向上のサポート・持久力アップ・集中力の向上

■ 概要

レッスン名：FIRE（ファイア）

カテゴリー：ステップアップ（上級者向け）

提供開始日：2026年2月以降順次導入

レッスン時間：90分

環境：室温36℃ / 湿度60%

強度：★★★★★（Max）

実施店舗：札幌・仙台・池袋・自由が丘・町田・なんば・天王寺・NU茶屋町・京都・名古屋・神戸・岡山・倉敷・福岡

【ロイブについて】

「わたしを好きになる」をテーマにした女性専用ホットヨガスタジオ。ホットヨガを通じて、自分自身のココロとカラダにゆっくりと向き合える時間をご提供しています。定番のヨガはもちろん、ホットな環境で楽しめるマットピラティスや暗闇エクササイズ「Beat Drum Diet」、相撲の動きを取り入れた「SUMO YOGA」など、楽しくカラダを動かせるプログラムが充実しています。

全国68店舗展開。（2025年12月時点）