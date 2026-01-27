プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」（https://www.bitsuhan.com）が、「ミュナス HBナチュラルカラークリスティ」について80gから120gへのリニューアルを発表。
「ミュナス HBナチュラルカラークリスティ」は長年サロン様にご利用いただいてきた、低ダメージでハリ・ツヤ・コシを与えながら、一歩先の「大人の美髪」を表現するグレイファッションカラーです。
これまでは一般的なヘアカラーサイズである80gで製造していましたが、サロン様のコスト負担軽減を目的に、内容量を120gへリニューアルしました。配合成分はそのままに内容量を120gへ変更することで、1本あたり68円のコストダウンが可能となります。
また以前のチューブデザインでは使用目安がないデメリットがありましたが、120ｇの新デザインでは20ｇ毎の使用目安ラインと、1/2の目安ラインを表示され、サロン様でも使用しやすい仕様に変更されました。
以前のデザインは派手でサロンでは目立ってしまうデザインでしたが、120ｇの新デザインはサロンに置いておいても邪魔にならず、雰囲気を壊さないシンプルなデザインに変更されました。
ヘアカラー展開は以前と同様で8トーンのみ３月以降のリニューアルになる予定です。
＜概要：「ミュナス HBナチュラルカラークリスティ」120ｇへの変更案内＞
【webサイト】https://www.bitsuhan.com/site/user_data/myunas_hbcolor_renewal
ミュナス HBナチュラルカラークリスティは刺激・臭い・ダメージが少ないカラーとしてサロン様に長年愛されてきました。
今後新色の展開も予定しておりますので、今後も多くのサロン様にご利用いただければ幸いでございます。
尚、今回ご紹介した商品は株式会社ワークスの商品であり、「美通販」は株式会社ワークスの販売代理店となっております。
＜本件に関するお問い合わせ＞
会社名：株式会社美通販
事業内容：B to B美容材料の通販
担当者：松田
URL:https://www.bitsuhan.com
TEL:0120-389713（9:00～18:00/日曜日、年末年始除く）
FAX:0120-841328（24時間受付）
配信元企業：株式会社美通販（bitsuhan）
