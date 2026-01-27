ヘリカルシャフトカップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（単一ヘリカル構造、二重ヘリカル構造）・分析レポートを発表
2026年1月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘリカルシャフトカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ヘリカルシャフトカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のヘリカルシャフトカップリング市場規模は2024年に1342百万ドルと評価されています。
産業機械や精密機器分野における高精度動力伝達部品への需要拡大を背景に、市場は今後も安定した成長が続くと見込まれています。2031年には市場規模が2055百万ドルに達すると予測されており、調査期間中の年平均成長率は6.3パーセントです。
また、本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を考慮し、競争環境、地域経済の動向、供給網の安定性への影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要
ヘリカルシャフトカップリングは、らせん状の溝を持つ弾性構造を利用し、回転力を伝達しながら軸方向、角度方向、半径方向のずれを吸収および補正する機械部品です。この構造により、高精度な動力伝達と衝撃吸収性能を同時に実現します。
主にサーボ機構、回転検出装置、ステッピングモーターなど、高い位置決め精度と振動低減が求められる用途で使用されています。信頼性が高く、長寿命であることから、多くの産業用および機械システムにおいて重要な構成部品となっています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界のヘリカルシャフトカップリング市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場動向を分析し、需要と供給の変化や競争構造の特徴を明らかにしています。
市場環境が変化する中で、競争状況、需給動向、成長を左右する主要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までを対象に予測されています。地域別および国別の詳細な市場見通しに加え、タイプ別、用途別の成長動向も示されています。
これにより、将来性の高い分野や地域を把握でき、長期的な事業戦略の検討に有用な情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、ヘリカルシャフトカップリングの成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、経営判断や事業計画に役立つ市場知見を提供しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、Helical Products (MW Industries)、Ruland、Regal Rexnord、Seimens、KTR、The Timken、R+W Coupling、SDP/SI、Walther Flender、Naismith Engineeringをはじめとする企業が主要な市場参加者として分析されています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向などを基に比較評価が行われています。
