【神戸芸術工科大学】卒展[学部・大学院]カオス2026を開催します
学校法人谷岡学園 神戸芸術工科大学（神戸市西区、学長：松村秀一）は、人間の生活や環境をより機能的に、より快適に、より美しくすることを目的とし、芸術と工学を融合した教育研究を展開する大学です。
このたび本学では、神戸市内2会場で約400名の学生が卒業研究・修了研究の発表・展示を行う『神戸芸術工科大学卒展[学部・大学院] カオス2026』を開催いたします。カオス2026は、芸術工学がテーマとする社会課題を扱いながら「芸術」と「工学」を融合させ、世界に向けて新たな価値や感動を発信する次世代のアーティスト、デザイナー、クリエイターによる挑戦の数々です。
作品展示、映像・映画上映会、ファッションプレゼンテーション、選抜研究発表会による充実した成果をご覧ください。
会 期：2026年2月13日（金）～15日（日）
会 場：神戸市内2会場
● 兵庫県立美術館 ギャラリー棟
・作品展示／映像・映画上映会…2月13日（金）～15日（日）10:00～17:00（最終日は16:30終了）
（映像表現学科／まんが表現学科／大学院）
● 原田の森ギャラリー
・作品展示 …………………………2月13日（金）～15日（日）10:00～17:00（最終日は16:30終了）
（環境デザイン学科／プロダクト・インテリアデザイン学科／ファッションデザイン学科／ビジュアルデザイン学科／アート・クラフト学科）
・ファッションプレゼンテーション ……………2月14日（土）1回目12:30～／2回目14:30～
（ファッションデザイン学科）※席が埋まり次第、ご案内は終了となります。
・選抜研究発表会 …………………2月15日（日）13:00～
（全学科／大学院）※時間は変更になる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339765/images/bodyimage1】
申込方法：
■兵庫県立美術館 ギャラリー棟会場、原田の森ギャラリー会場
当日、各会場の総合受付にて受付をお願いします。事前申込不要です。
シャトルバス（無料）：
期間中「兵庫県立美術館」・「原田の森ギャラリー」間にシャトルバスを運行します。
※いずれの会場も駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください。
主催：神戸芸術工科大学 教務課
TEL:078-794-5025
URL: https://www.kobe-du.ac.jp/news/2026/01/100676/
配信元企業：学校法人谷岡学園
配信元企業：学校法人谷岡学園
