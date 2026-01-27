都市型モビリティ、電子商取引物流、インフラ投資が世界の運輸サービス分野を再構築
運輸サービス産業は、世界的な移動需要の安定、物流ネットワークの拡大、そしてデジタル技術による人と物の移動手法の変化を背景に、新たな成長局面へと入っている。グローバル・マーケット・モデルによる最新予測では、本分野が過去の混乱から回復するだけでなく、より高度なモビリティ、多様化した供給網、持続可能性を重視した運営を軸とする十年に向けて再編されつつあることが示されている。
加速する市場：主要成長指標と分野の見通し
世界の運輸サービス産業は二〇二四年に八兆一千百二十六億ドル規模となり、世界国内総生産の六・七％を占めている。今後十年間で、本分野は年平均成長率七・九％で拡大すると見込まれており、旅客移動の回復、大規模な物流インフラ投資、技術を活用したサービスの急速な進化がその成長を牽引している。
成長ペースを決定づける構造的要因は以下の通りである。
・観光および業務移動の回復に伴い、航空需要が力強く反発している。
・電子商取引の継続的な拡大を支えるため、倉庫および保管能力が増強されている。
・よりクリーンで効率的なエネルギー供給を目指し、パイプライン輸送の採用が進んでいる。
・物流事業者は、人工知能、自動化、リアルタイム追跡への投資を進め、業務効率とサービス信頼性を高めている。
これらの要因は、運輸サービスのエコシステムがより相互接続性が高く、強靭で、エネルギー効率を重視したものへと進化していることを示している。
産業活動の集中領域：主要セグメントとその勢い
一般運輸サービス：都市型モビリティの基盤
一般運輸は二〇二四年に市場全体の三〇・四％を占め、最大のセグメントとなった。この分野には、バス、鉄道、地下鉄、タクシーといった公共交通システムが含まれ、都市の高密度化が進む中で、渋滞緩和やアクセス向上を目的としたインフラ近代化とともに、その重要性は一層高まっている。
貨物輸送および物流：国境を越えた商取引を支える原動力
物流事業者は、世界貿易の拡大、迅速な最終配送への需要、供給網多様化戦略の恩恵を受けている。貨物輸送、倉庫、配送サービスは、自動化、ロボット技術、予測技術への投資に支えられ、取扱量の増加と経路最適化を実現しながら急速に拡大している。
運輸サービス市場を再形成する新たなトレンド
高度化する倉庫運営と物流自動化
倉庫は単なる保管機能から、世界的供給網における戦略的拠点へと変化している。企業は倉庫面積を拡張し、ロボット技術、自動ピッキング、リアルタイム在庫管理を導入することで、処理能力の向上と配送性能の改善を図っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339862/images/bodyimage1】
都市型モビリティの本格的な回復
多くの市場で公共交通の利用者数は感染症流行前の水準へと戻りつつある。各都市は環境配慮型移動手段を重視し、電動バス、鉄道改良、複数交通手段を統合する乗車券システムへの投資を進めている。
貿易政策と供給網の再構築
運輸機器や関連輸入品に影響を及ぼす関税案は、コスト構造に不確実性をもたらしている。その結果、企業は調達戦略の見直し、供給元の分散化、シナリオ計画の高度化を進め、混乱回避に努めている。
世界的要因が市場動向に与える影響
アメリカ合衆国が市場首位を維持
二〇二四年において、アメリカ合衆国は世界の運輸サービス価値の二五％を占めた。堅調な貨物活動、高い個人消費、成熟した物流および倉庫基盤が、その主導的地位を支えている。
