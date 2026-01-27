KELO株式会社と米沢スキー場と米沢ファミリーゴルフ場を運営する米沢観光株式会社が業務提携
KELO株式会社（本社：山形県米沢市）は、米沢スキー場（山形県米沢市）、米沢ファミリーゴルフ場（同）を運営する米沢観光株式会社と業務提携をいたしました。
本提携により、「ペットと泊まれる一棟貸切宿」と「ペットとの旅行をもっと楽しめるウィンタースポーツ・ゴルフ」を融合した新たな観光体験を創出し、滞在価値の向上と地域経済の活性化を図ります。
■ 提携の目的と背景
当社が運営する「ペットと泊まれる丸ごと貸切一軒家：ワンニャンステイ」は、東北エリアを中心に展開する宿泊施設ブランドで、愛犬と共に過ごす旅を“もっと自由に、もっと贅沢に”楽しんでいただくことをコンセプトとしています。
今回の提携により、スキー場・ゴルフ場というアクティブな体験資源と、宿泊施設の受け入れ機能が連携することで「体験」「ペットとの旅行」「滞在」を一体化。特にゲレンデ直結宿泊や団体対応など、他にはない付加価値を提供し、首都圏や近隣県からの観光需要を取り込んでまいります。
■ 地域が抱える「宿泊不足問題」への対応と観光資源の拡張
近年、山形県内の宿泊施設数は圧倒的に不足しており、特にスキー場周辺では「日帰り」需要が主流となっています。その一方で、観光庁による宿泊者数や平均滞在時間の向上が課題とされ、宿泊環境の整備は地域全体の持続可能な観光戦略において急務となっています。
また、山形県は2026年、米有力旅行メディア「Travel + Leisure」で『2026年に行くべき世界の旅行先25選』に選出されており、今後さらなる国内外観光客の流入が予想されます。
本提携は、こうした潮流に先んじて宿泊と体験の統合モデルを築く試みでもあり、地域の観光キャパシティの拡張にもつながります。
■ ワンニャンステイの魅力
airbnbスーパーホスト認定
・認定条件総合評価: 4.8以上。
・宿泊実績: 1年間で10件以上の予約、または合計100泊以上（3件以上）
・返答率: 90%以上（24時間以内）
・キャンセル率: 1%未満。
完全貸切型の贅沢な一軒家（最大16名／300平方メートル 超）で、三世代旅行や団体利用にも対応
大型犬・多頭飼いもOK、頭数制限なしで、すべてのペット愛好家を歓迎
米沢スキー場直結ロッジ含む全7棟を展開中（2026年1月時点）
業務用キッチン・全天候型BBQ・200インチシアター完備で長期滞在も快適
お子様向けキッズスペース併設でファミリー層にも対応
最大宿泊受入人数は1日180名規模
2026年には喜多方、猪苗代、赤湯・尾花沢・庄内にも新施設を開業予定
■施設一覧（一部）
■ 米沢スキー場との連携
米沢スキー場は、全8コース・最長滑走距離1,000mを誇るファミリー向けゲレンデで、初心者から上級者までが楽しめる構成が魅力です。スノーパークやそりゲレンデなども充実しており、ゲレンデ直結型の宿泊体験は、ワンニャンステイだからこそ可能な特別な価値です。
最寄りICから車で10分、福島方面からは無料高速の利用も可能で、アクセスも非常に良好です。
■ 施設間連携による相互シナジーと今後の展望
KELO株式会社 → 米沢スキー場・ファミリーゴルフ場
宿泊者を各体験施設へ送客、体験利用と周辺消費を促進
地元金融機関を通じたスキー場PRや共同プロモーション企画の提案
飲食事業と連携した体験型セット商品の開発・販売
米沢スキー場・ファミリーゴルフ場 → KELO株式会社
スキー場・ゴルフ場の利用者・予約者から宿泊施設への送客
団体利用者向けの「宿泊＋リフト券＋プレー券」パッケージ提供予定
ペット専用の雪遊びエリアの新規開設
春夏にはドッグラン・ゴルフ体験、秋は紅葉と果物狩りとの融合を促進
今後は、「遊んで、泊まって、また来たくなる」四季を通じた体験型エリアツーリズムを共創してまいります。
■米沢観光株式会社
本社住所：
〒992-1121
山形県米沢市万世町刈安栃平道下24266‐1 電話番号：0238‐28‐2511
FAX：
夏期：0238‐28‐2626
冬期：0238‐28‐2514
米沢観光株式会社
代表取締役
SIU YUEN SHAN
■ KELO株式会社
「地域資源を、旅の主役に。」をビジョンに掲げ、
無添加食品ブランド「タベテケロ」、ペットと泊まれる宿泊施設ブランド「NETEKELO | ワンニャンステイ」などを展開。
地元農産品・自然体験・空き家資産を活用し、未来にのこるサステナブルな観光と暮らしのモデルづくりを進めています。
会社名：KELO株式会社
所在地：山形県米沢市芳泉町18006-5
Webサイト：https://kelo.co.jp/
宿泊事業：https://nete.kelo.co.jp/
本件に関するお問い合わせ
KELO株式会社 広報部
E-mail：support@nete.kelo.co.jp
TEL：050-3554-2325