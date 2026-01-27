HASEGAWA LETTER 2026（No.44） 公開のお知らせ　

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：長谷川研治）は、技術情報サイトにHASEGAWA LETTER 2026（No.44）を公開しました。今年のテーマは“香りのもつチカラ”です。爽やかな気分になったり、時には記憶を呼び起こしたり、感情にも影響するチカラをもっている香り。その実体を目の当たりにすることは難しいのですが、まだ知られていない驚異的なチカラがあると私たちは信じています。

2026年のHASEGAWA LETTERでは、芳香だけにとどまらない香りがもつチカラを推考していきます。

☆HASEGAWA LETTER 2026（No.44）１月27日公開情報☆

〇OUR技術レポート

〖水面の桃源郷「スイレン」 ～幻想的な美しさを際立たせる香りに触れて～〗

なぜかスイレンに心惹かれた執筆者が、調べを進めていくうちに幼少期を過ごしたエジプトの記憶が鮮やかに蘇り、スイレンを本格的に探求してみることに。品種や魅惑的な色・香りを紹介します。

〇THトピックス

〖ようこそ、香りの庭へ ～長谷川香料㈱総合研究所の庭の紹介～〗

研究員が香りをより深く研究する場の一つとして活用している当社研究所の庭を取りあげます。庭で植栽している植物とその活用方法を紹介します。

☆HASEGAWA LETTER onlineとは☆

1994年に発刊した技術情報誌「HASEGAWA LETTER」を2022年1月からWebサイト「HASEGAWA LETTER online」として情報発信を開始しています。1年を通して一つのテーマについて、自然科学、社会・人文科学などの広い分野から香り・香料にかかわる記事、そして長谷川香料研究員による技術レポートを紹介しています。

☆コンテンツのご紹介☆

「自然科学香話」「社会の中の香り」「カオリtoミライ」の記事の他、「OUR技術レポート」「ＴＨトピックス」を、1年を通して順次掲載していきます。