レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本自動車用複合材料市場は、2033年に39億米ドル到達を見込み、環境規制対応と燃費改善推進でCAGR8.93%の持続的成長が期待
日本自動車用複合材料市場は、2024年から2033年の予測期間にわたり、18億米ドルから39億米ドルに達すると予測されており、この成長は年平均成長率（CAGR）8.93%を示す見込みです。自動車産業における複合材料の利用は、特に軽量化と高強度を求める需要の高まりを背景に拡大しています。自動車の部品として使用されるこれらの材料は、軽量で耐久性に優れ、コスト効率も高いことから、業界における重要な役割を担っています。
市場ダイナミクス：要因と制約
軽量素材への需要の増加
自動車業界では、燃費向上とドライビングダイナミクスの改善を目的とした軽量化が進められています。日本の自動車メーカーは、燃費の向上とともに排ガス規制の厳格化に対応するため、軽量素材の使用に注力しています。特に、ガラス繊維や炭素繊維複合材料の使用が進み、自動車重量を軽減する効果が期待されています。米エネルギー省（DOE）によれば、自動車重量を10％削減することで燃費が6～8％向上するとのデータがあります。このような背景から、軽量素材の需要は今後さらに高まると予想されています。
リサイクルの課題
複合材料はその性質上、リサイクルが難しく、金属材料のリサイクルとは異なる技術的課題を伴います。繊維強化部品は他の部品と接合されることが多く、その分解や個別素材の取り出しが困難です。このため、リサイクル効率が低く、コストも高くなるため、市場成長の一因となっている課題です。
市場機会：電気自動車（EV）の成長
電気自動車（EV）市場の拡大は、日本自動車用複合材料市場に新たな成長機会をもたらしています。EVの軽量化は、バッテリー容量の最適化と航続距離の向上に寄与するため、特に軽量複合材料の利用が進んでいます。EV車両において、軽量化1kgあたりのコスト削減が従来の内燃機関（ICE）車両に比べて高いため、EV市場は自動車用複合材料市場の成長を一層後押ししています。特に、バッテリーパックと車体の軽量化が進むことで、より高効率な車両設計が可能となり、複合材料の需要はますます増加すると見込まれています。
主要企業のリスト：
● 3B Fiberglass
● Base Materials Ltd
● BASF SE
● Cytec Industries Inc
● Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
● Nippon Sheet Glass Co Ltd.
● SGL Group
● Toray Industries Inc
● Teijin Limited
● Hexcel Corporation
● Solvay
市場セグメンテーションの洞察
材料タイプ別：熱硬化性ポリマーの優位性
日本自動車用複合材料市場では、熱硬化性ポリマーが最も広く使用されており、特に高級スポーツカーやレーシングカーにおいて重要な役割を果たしています。熱硬化性ポリマーは、軽量で高強度を実現するため、自動車の燃費効率を向上させるために欠かせない素材となっています。これらの複合材料は、製造コストが低く、高分子マトリックス複合材料として自動車産業全体で利用が広がっています。
用途タイプ別：外装部品の市場シェア
日本自動車用複合材料市場において、外装部品の需要が最も高いセグメントを占めています。ドアパネル、バンパービーム、フロントエンドモジュールなど、自動車の主要な外装部品が複合材料で作られています。これらの部品は、強度と軽量性を兼ね備え、また耐腐食性や耐摩耗性に優れているため、長寿命と低メンテナンスが求められる自動車に最適です。これにより、自動車メーカーは複合材料を使用して環境規制に対応し、さらに効率的で耐久性の高い車両の製造を実現しています。
