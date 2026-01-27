名古屋商科大学、27卒3年生向けの「学内合同業界研究会」を開催

学校法人栗本学園

名古屋商科大学（愛知県日進市）では、就職活動本番を迎える2027年3月卒業予定の学部3年生（27卒）を対象に、「学内合同業界研究会」を2026年2月9日より全4日間にわたり開催いたします。

本研究会は、大学主催の就職支援行事として毎年実施しており、学生が業界理解を深め、志望業界・志望企業を具体化するための重要な機会です。本年度は、計128社の企業・団体が参加し、業界の特徴や企業の強み、仕事内容、選考情報などを学生に向けて発信します。

実績あるオンライン運営を継続し、現在の就職活動トレンドにも対応

本学では、昨年度も全4日間・128社規模でオンライン開催を実施しており、学生・企業双方から高い評価を得てきました。本年度もその実績を踏まえ、Zoomを活用したオンライン形式を継続します。学生は自宅等から参加し、1日あたり最大8社、4日間で最大32社の企業説明を視聴することが可能です。ウェビナー形式の説明会やWeb選考が主流となっている現在の就職活動環境に即した形式とすることで、在学生の移動時間や物理的制約を抑えつつ、集中的に企業研究を行える環境を整えています。

業界研究会実施の背景

比較と意思決定を支える集中的な業界理解の機会

就職活動の早期化・長期化・複雑化が進む昨今の就職環境状況において、学生には単に「早く志望業界を決めること」ではなく、十分な情報と比較を踏まえたうえで意思決定を行う力がこれまで以上に求められています。特に、BtoB企業や業界を横断的にビジネス展開する業種については、個別に情報を収集することが難しく、限られた選択肢の中で企業選択を進めてしまう傾向も見受けられます。

こうした背景を踏まえ、本学では短期間に多くの企業・業界に触れる機会として、学内合同業界研究会を実施しています。1日8社、4日間で最大32社の企業説明を視聴できる設計は、単に数多くの企業に触れることを目的としたものではありません。

当初想定していなかった業界への関心の広がりや、業界間・企業間の違いを比較する視点を養い、自身の価値観や適性を見極めるために必要な「比較の幅」を確保することを意図しています。また、複数企業の説明を聞くことで、「なぜその業界・企業を志望するのか」といった志望理由を言語化するための材料を蓄積することにもつながります。

本研究会を実施する2月は、27卒学生にとって、インターンシップ経験やこれまでの情報収集を踏まえ、本格的に就職活動へと移行する重要な節目にあたる時期です。この段階では、多くの学生が一定の関心分野を持ちながらも、志望業界やエントリー企業を最終的に絞り切れていない状況にあります。2月に集中的な業界研究の機会を設けることで、学生は自身の志向を整理し、3月以降のエントリーや選考に向けた準備を具体化することが可能となります。

例年、本研究会を契機としてエントリー企業を選定し、就職活動本番へと進む学生が多く、本学ではこの時期の業界研究が、その後の就職活動全体の質を高める重要なプロセスであると位置付けています。

オンラインでも「就職活動本番」を意識した大学主催行事

本研究会は大学主催の就職支援行事として実施されるため、オンライン開催でありながらも、スーツの着こなしや視聴態度、質疑応答への積極性など、就職活動を見据えた基本姿勢が求められます。他の学生の取り組み姿勢を目にすることで、自身の準備状況を客観的に把握し、今後の行動につなげる機会となる点も、本研究会の大きな意義です。

本研究会は、本学における学年全体向けの最後の就職支援行事に位置付けられており、終了後は学生一人ひとりに応じた個別支援のフェーズへと移行します。本学では、学生が最終的に満足のいく企業からの「納得内定」を獲得できるよう、継続的なキャリア支援を行って参ります。

合同業界研究会実施概要

日程：

2026年2月9日（月）～2月13日（金）の平日4日間

会場：

各企業オフィスからのオンライン配信

接続方法：

Zoomアプリにて実施

参加機関：

建設、製造、卸・商社、流通・小売、飲食、宿泊、金融、情報通信、運輸、各種サービス、行政機関・団体など幅広い業種を代表した企業128社が参加

参加企業の43%が上場企業（HDなどグループ上場含む）。また、全体の92.1%の企業・機関において卒業生が在籍

運営方法：

1社あたり30分間で1日8社、4日間合計で最大32社の企業説明会に参加

出展をご希望の企業様へ

名古屋商科大学の合同業界研究会では、半年前の夏期～初秋より運営の企画立案や出展企業の募集、学生への周知・説明を重ね、2月の開催を迎えております。昨年度の当該イベントにおいては、延べ参加学生数が4日間合計で2,000名を超え、本学における最大規模の学生参加行事です。学生たちの中には当該イベントで接触した企業様の選考にその後進み、最終的に入社の意思決定をした学生も例年多く在籍しています。次年度の出展にご興味のある企業様は「名古屋商科大学 学生支援部門 進路担当」までお問い合わせください。また、27卒学生の採用に関してましても、個別での説明会や求人案内などご用命賜ります。