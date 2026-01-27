【1/21オープン】gelato pique cafe ソラリアプラザ店 限定メニューに最大120分待ちの行列も！連日終日満席となり、オープン後5日間計売上予算130％を突破

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ（代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区）が運営する「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）」の新店舗 ソラリアプラザ店は、2026年1月21日(水)のオープン初動5日間で予算比130％の好調なスタートを切りました。

福岡県内では唯一の店舗となるピケカフェは週末にかけて終日満席の状態が続き、行列は最大で120分待ちを記録。購入客数は5日間で延べ約1,300名。オープン限定のHAPPY BAGも開店2時間半で完売いたしました。

警固公園に面した大きな窓が特徴の明るく開放感のある店内には、フォトスポットを多数ご用意。店内ではお気に入りのメニューとともに撮影を楽しむ姿が多くみられ、また公園でテイクアウトにて楽しむ姿も多く、オープン以降にぎわいが連日続いています。

九州・沖縄エリアで３店舗目、福岡では唯一の店舗オープンに際し、ご当地の食材を使用した限定メニューをラインアップ。ソラリアプラザ店オープン限定メニューのピケベアクッキークレープや博多めんたいことチーズのクレープ、さらには全店展開中のバレンタイン限定メニューも好調で、各種限定メニューのみで全売上の約4割を占め牽引しています。

一番人気はピケベアクッキークレープ、ソラリア店限定メニューも好調

一番人気はオープン限定のピケベアクッキークレープ（\1,340）で、5日間で270個販売いたしました。

ピケカフェのアイコンでもあるピケベアクッキーを贅沢に4枚トッピングした、見た目も愛らしいピケベアクッキークレープ。サクサクもちもちに焼き上げたクレープ生地に、濃厚な甘みと爽やかな香りが特長の「せとか」を使用したみかんクリームと、なめらかなホイップクリームを重ね、さらにジューシーな福岡県産みかんの果肉を合わせました。その上にのせた4枚のピケベアクッキーが、ひと口ごとに幸せな気持ちにしてくれます。

思わず写真に収めたくなるビジュアルで、ソラリアプラザ店ニューオープンの特別感を同時に楽しめる一品です。

販売期間：2026年1月21日（水）～2月23日（月）

ソラリアプラザ店限定お食事クレープの博多めんたいことチーズのクレープ（\1,290）も５日間で130個と好調。 通常のピケカフェ店舗ではスイーツメニューが圧倒的な人気を誇る中、博多らしい味わいの限定メニューが地元の方の支持を集め、お食事クレープも同等の人気を博す結果となりました。

福岡ならではの味わいを、ピケカフェらしくアレンジしたソラリアプラザ店限定クレープ。中身には、「やまや」の明太子をベースに、フランス南東部・ドーフィネ地方の郷土料理グラタン・ドフィノアをイメージした、コク深くなめらかなクリームソースを合わせました。

まろやかなチーズの風味と明太子のほどよい辛みが重なり合い、アクセントとして加えたおもちが、もちっとした食感と満足感をプラス。さらに、刻み海苔の香りが全体を引き締め、和と洋が心地よく調和する一品に仕上げています。

仕上げには、思わず笑顔になるクマ型チーズをトッピング。見た目の可愛らしさと、本格的な味わいを同時に楽しめる、ここでしか味わえない通年展開のソラリアプラザ店限定クレープです。

全店展開中のシーズン限定バレンタインクレープは全クレープで人気No.2

2026年1月15日（木）より全店展開中のシーズン限定フェアメニュー”Sweet Valentine's Time vol.1”も好調。フリルデザインがが目を引く2種のクレープは5日間で合計個を440販売いたしました。

ラズベリーフリルショコラクレープ（ベリー＆カスタード） \1,190

ラズベリーとチョコレートをミックスしたホイップクリームをフリルのように重ね、チョコレートで作ったリボンをトッピングした華やかで大人可愛いバレンタイン限定クレープ。ホイップの中には、とろりと濃厚なフォンダンショコラが隠れていて、ひと口ごとにショコラの深い甘さが広がります。

さらに食べ進めるとやさしい甘さのカスタードクリーム、甘酸っぱいラズベリーソース、フレッシュないちご、香ばしい全粒粉クッキーが次々と登場。甘さと酸味、食感のバランスが心地よく重なり合う、上品で贅沢な一品です。

リッチフリルショコラクレープ（バナナ＆ホイップクリーム） \1,190

チョコレートホイップをひらりと重ねたフリル仕立ての、リッチフリルショコラクレープ。トップにはホワイトチョコで作った可憐なリボンをあしらい、バレンタインらしい特別感を添えました。

ホイップの内側には濃厚なフォンダンショコラをしのばせ、とろける甘さが口いっぱいに広がります。さらにチョコレートソースのコク、ラズベリーソースの華やかな酸味、まろやかなバナナ、香ばしい全粒粉クッキーが重なり、ひとつのクレープの中で多彩な味わいが心地よく調和。バレンタイン気分をより高めてくれる、贅沢なショコラクレープです。

販売期間：～2月2日(月)

店内には各所フォトスポットをご用意！お買い上げのメニューをさまざまな場所で撮影する方多数

店内にフォトスポットとなる装飾が多数施されているピケカフェ。ソラリアプラザ店にもピケカフェらしいクマモチーフのシャンデリアやチェアのほか、各所に思わず撮影したくなるフォトスポットを多数ご用意。大きなクマのぬいぐるみの”クマ店長”も皆様をお出迎え。お買い上げのメニューとともに店内のさまざまな場所で思い思いに撮影されるお客様も多く、連日にぎわいを見せています。

※表記は全て税込み価格です。

店舗情報

オープン日：2026年1月21日（水）

店舗名称：gelato pique cafe （ジェラート ピケ カフェ）ソラリアプラザ店

所在地：福岡県福岡市中央区天神２丁目２－４３西鉄ソラリアプラザ1階

営業時間：10:00-20:00（ラストオーダー19:30）

電話番号：092-401-2662

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/