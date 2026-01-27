同期芸人がTTホールに大集結 エルフ×フースーヤ結成10年目に同期大集合ライブ開催決定！

吉本興業株式会社

この度、節目となる結成10年目を迎える弊社所属のエルフとフースーヤが、同期芸人を集めたライブ『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…(ハート)ドーキドキ☆』、『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い～同期大集合！』の2公演を、2026年3月24日(火)、 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて開催いたします。

1公演目の「エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…(ハート)ドーキドキ☆」では、エルフとフースーヤとともに10年を歩んできた同期芸人たちが集結し、ネタ披露はもちろん同期ならではの関係性を生かしたコーナー企画も実施いたします。

また、2公演目の「エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い～同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い(ハート)」では、吉本総合芸能学院（NSC）大阪校38期生にフォーカスを当て、よりディープな同期メンバーと当時を振り返る懐かしトークや、ここでしか聞けない裏話が飛び出す濃密なトークライブとなっております。結成10年という節目に、同期ならではの空気感と熱量を存分に味わえる一夜限りのスペシャルライブとなりますので、ぜひご注目ください。

開催概要

エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…(ハート)ドーキドキ☆

日時：3/24(火) 17:30開場／18:00開演／19:30終演

料金：前売3,500円／当日4,000円

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

出演：エルフ、フースーヤ、愛凛冴、エバース、おふろ、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ド桜・かつやま、ルージュ・田中昭太

エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い～同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い(ハート)

日時：3/24(火) 20:00開場／20:30開演／21:30終演

料金：前売り3,000円／当日3,500円

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

出演：エルフ、フースーヤ、愛凛冴、オフローズ、9番街レトロ・なかむらしゅん、ゴエモン、タチマチ・安達、天才ピアニスト、ルージュ・田中昭太、アンビシャス、すずゐ・村上ドラゴンV、相乗効果、大福、ちかや、寺尾巨神兵、鈍器ノ様ナ者、バンくん、半年記念日・YOSH!NO、二口りぼ～なす、ホテル、もういっちょ！とん平、アックスボンバー

■FANYチケット情報

先行受付：1/27(火) 11:00～ 1/29(木)11:00

当落発表：1/31(土) 18:00

一般発売：2/4(水) 10:00

エルフ コメント

＜荒川＞

10年目超えました！！！わたしは大阪NSC38期生、東京NSC21期生の代でございます！！！

こんなに一堂に会することはNSCの東西ライブ以来じゃないでしょうか、、、

あの時の自分より成長できてたらいいな、、しみじみ、、頑張ります、、、どうなるんだ、、同期ライブ、、！

おふろ井上！！頼む！！この日までには元気に復活してね！！！

早崎1人大暴れの未来が見えるんだ！！！井上、たのむよ！！

＜はる＞

3月24日にフースーヤとエルフ主催で大阪のTTホールにて

東京NSC21期×大阪NSC38期の仲良し同期に大集合してもらいます！！！

絶対絶対絶対楽しい日確定！！！ワクワクしながらTTホールへ是非来てください！！！

フースーヤ コメント

＜田中ショータイム＞

エルフとフースーヤの連立政権です！！！投票お願いします！！

＜谷口理＞

10年です。長いものですね。

「10年前に賞味期限が切れた牛乳を飲む」と考えてください。

すごいですよ、10年て。いや、10年て。