ENEX2026第50回地球環境とエネルギーの調和展 出展について

株式会社クラフティア

当社は下記の通り、 ENEX2026第50回地球環境とエネルギーの調和展へ出展いたします。

本展示会では、社会実装を目指す革新的な省エネルギーの発表、脱炭素技術等の展示が行われています。

当社は2025年度に省エネ大賞（資源エネルギー庁長官賞）を受賞した「省エネフィッティング」をはじめ、AIを活用した技術等の最新技術について4品目の展示を行います。

ぜひ、ご来場いただきますようお願いいたします。

記

１． 展示会名 ENEX2026第50回地球環境とエネルギーの調和展

https://www.low-cf.jp/east/index.html

２． 会 期 2026年1月28日（水）～30日（金） 10：00～17：00

３． 会 場 東京ビッグサイト 南ホール

※当社出展ゾーン：熱ソリューション 小間番号：４S-Q19

4． 出展内容 １.省エネフィッティング

２.木質バイオマス発電所における燃焼灰活用と燃料育成の取り組み

３.ドローン画像と衛星画像の類推適用による森林資源量解析

４.スマートビル管理を次世代に AIによる空調制御と統合管理で未来へ

5． 入場料 無料（ご入場には事前登録が必要です） 来場登録フォーム(https://nanotech2026registration.jcdbizmatch.jp/jp/Registration?_gl=1*1x3j3tr*_gcl_au*MTc5MjQxMDMyMS4xNzY5MzkzMzk2)

6． その他 2025年度省エネ大賞受賞式は「ENEX2026」初日の1月28日（水）に東京ビッグサイ トレセプションホールで行われます。

当社からは取締役専務執行役員東京本社代表兼技術本部長 大嶋知行が出席予定です。

以 上

【去年の様子】