【Amazon Smile Sale 開催！】HAYLOU S40 ヘッドホン スマイル特価キャンペーン

【2026年｜HAYLOU オーディオ製品 EC プロモーション情報】スマートオーディオブランド HAYLOU（ヘイロウ） は、Amazon Smile Sale 期間中、HAYLOU S40 ワイヤレスヘッドホン（以下 S40） の期間限定セールを実施いたします。

高音質再生、パワフルなノイズキャンセリング性能、安定したワイヤレス接続を兼ね備えた S40 は、発売以降、多くのユーザーから高い評価をいただいています。本キャンペーンでは、Smile Sale 限定の特別価格により、より手に取りやすい価格で高品質なリスニング体験をご提供します。

Amazon Smile Sale 限定 特別オファー

開催期間：

2026年1月27日（火）0:00 ～ 2月2日（月）23:59

期間中、S40 各カラーモデルにて、以下の公式割引およびクーポンの併用が可能です。

カラーモデル別 割引内容

HAYLOU S40 ブラック：25% OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH6SYF8R

HAYLOU S40 ホワイト：20% OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH6W4Z6J

さらに、共通クーポンコード 【Q7YL8HS6】 をご利用いただくことで、

表示価格からさらに 5% OFF が適用されます。

■ 複数購入特典

S40 を2点以上同時購入の場合、追加で 5% OFF

※ 各割引は条件を満たした場合に併用可能です。

※ 詳細は Amazon 商品ページをご確認ください。

日常からエンタメまで対応する、バランスの取れた機能性

S40 は、通勤・通学、在宅ワーク、学習、映画鑑賞など、さまざまなシーンで快適に使用できる設計となっています。

Smile Sale 期間中の購入がおすすめ

- ハイブリッド ANC（アクティブノイズキャンセリング）最大 －50dB のノイズ低減性能により、周囲の環境音を効果的に抑制。- LDAC 対応／Hi-Res クラスのワイヤレス音質より多くの音声情報を伝送し、クリアで臨場感のあるサウンドを実現。- ロングバッテリー設計長時間使用にも対応し、仕事・学習・エンターテインメントを快適にサポート。Bluetooth 多機能対応マルチポイント接続、低遅延モード、安定した接続性を備え、日常使いの利便性を向上。

HAYLOU S40 は、音質・ノイズキャンセリング・機能性のバランスに優れたワイヤレスヘッドホンとして、コストパフォーマンスを重視するユーザーに適したモデルです。

Amazon Smile Sale 期間中は、複数の割引を組み合わせることで、よりお得にお求めいただけます。

※ 在庫およびキャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

※ 最新の情報は Amazon 商品ページをご確認ください。

【HAYLOUについて】

ブランド理念は「いい音は、もっと自由でいい」。特定のルールに縛られず、より自由に音楽やオーディオを楽しめることを目指しています。HAYLOUは今後もチャレンジ精神を持ち、業界最先端の技術と手の届く価格を両立した製品を通じて、より自由で豊かなリスニング体験をお届けしてまいります。

お問い合わせ先（HAYLOU Japan PR）：pr@haylou.com

HAYLOU Japan 公式X（旧Twitter）：https://x.com/hayloujapan

Amazon Japan ストアページ：https://www.amazon.co.jp/stores/HAYLOU/page/82EB7E1B-C8FB-4191-A06C-4E462F432006