札幌市清田区の洋菓子店Patisserie PROUST（パティスリープルースト）が2026年2月4日からサロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に初出店。エスコヤマ監修限定商品も販売します！

株式会社PROUST

2026年2月4日から、株式会社PROUST（北海道札幌市清田区平岡、代表取締役 永井 孝典）の、Patisserie PROUSTパティスリープルーストはサロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に出店いたします。サロン・デュ・ショコラ2026限定の新作もご用意いたします。詳細は当店インスタグラムhttps://www.instagram.com/patisserie_proust/?hl=jaにてご確認いただけます。(https://www.instagram.com/patisserie_proust/?hl=ja%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

『Hug～生ショコラ produced by eskoyama～』 691円（税込）

パティシエ エス コヤマ オーナーシェフ小山進氏監修

生タイプのパフケーキサンド『Hug』を関西の大人気有名店「パティシエ エス コヤマ」のオーナーシェフ小山進氏が特別に監修し、ショコラを使用し散りばめた贅沢な一品。

駒ヶ岳牛乳のカスタードクリームの上にはフランス産ホワイトチョコレートのババロアにベトナム産ミルクチョコレートのガナッシュを入れ込み、ババロアの上には程よい甘みと苦みのキャラメルソースとクレームシャンティ。カカオニブが香りと食感にアクセントを。

カカオの香りが心地良いパフでサンドをしたショコラ好きにはたまらないパフケーキサンドです。

サロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店限定商品となります。

当店の出店期間は2026/2/4～2026/2/15までとなっております。

季節限定プルーストロールは1月9日から好評販売中

濃厚なのに軽やかプルーストロール冬ショコラ 1,950円（税込）

スペシャリテのプルーストロールに、寒い季節につい恋しくなってしまうチョコレートを使用したロールケーキをご用意しました。

カカオの香りが心地良いショコラの生地に、ブルボン産バニラをふんだんに入れ道南の駒ヶ岳牛乳で炊き上げたカスタードクリームと、北海道産生クリームを優しくホイップしたクリーム、ベトナム産カカオを使用したミルクチョコレートのガナッシュを優しく巻き上げたロールケーキに仕上げました。

濃厚なのに軽やかなロールケーキはついつい口に運んでしまう一品です。

こちらもサロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に毎日出品いたします。

新作チョコレートも登場

Log-ログ～ベトナム産ミルクチョコレート39%～ 1,000円（税込）

薪（Log）の形をした生チョコレート。

ベトナム産のカカオを使用したミルクチョコレートに北海道産生クリームを入れ、乳化させてガナッシュにし、棒状に絞ったガナッシュにミルクチョコレートをコーティングさせ、薪のような木目が暖かみのある生チョコレートに仕上がりました。

こちらは他にも”サントメ産スイートチョコレート66%”、”苺＆フランス産ホワイトチョコレート34%”など数種類サロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に毎日出品いたします。

人気のプチガトーは店舗限定

オールドニュースタイルなチーズケーキバニラチーズケーキ 430円（税込）

バニラとクリームチーズが奏でる甘い香りと優しい酸味、散りばめられたソーテルヌ（貴腐ワイン）に漬け込んだレーズンがフルーティーに香り、チーズケーキ好きにはたまらない一品です。

ボトムにはクッキー生地をザクザクと砕いて敷き詰めています。

クラシックでありつつ新しいオールドニュースタイルなチーズケーキです。

冬の新作アメリカンアイスクリームとイタリアンジェラート

スポイトに入ったギャニオンさんのメープルシロップで追いメープルイタリアンジェラート ケベック州産メープル

札幌のメープルシロップ専門店「GAGNON（ギャニオン）」が扱う、上質なカナダ産メープルシュガーを使用したジェラート。

仕上げに、ギャニオンさんのメープルシロップを”追いメープル”でお楽しみいただけます。

仕上げにたっぷりときなこをまとわせ、お好みで黒蜜をアメリカンアイスクリーム 長沼産きなこ

香ばしさと上品な甘みが際立つ、長沼町産きな粉を贅沢に使用。

仕上げにたっぷりときな粉をまとわせ、素材本来の奥深い味わいを引き出しました。

スポイトに入った黒蜜をお好みでかけてお召し上がりいただけます。

当店人気の味をお手軽にプルーストオリジナルカップアイス 各400円（税込）

人気のアメリカンアイスクリームとイタリアンジェラートをカップアイスにいたしました。

お持ち帰りにも手土産にもぴったり。

全国発送も承っておりますので是非お召し上がりくださいませ。

フレーバーは

駒ヶ岳牛乳 / 北海道ハスカップ / 北海道ヨーグルト / イタリア産ローストピスタチオ / スイートチョコレート / 朝積み苺 / 自家製ラムレーズン / チーズケーキーズ の全8種類。

現在、ウィンターキャンペーンを開催中！

アメリカンアイスクリーム、イタリアンジェラートのシングル、ダブルともに100円引きでお召し上がりいただけます。

シングル 550円（税込）→450円（税込）

ダブル 700円（税込）→600円（税込）

間も無くオープン1周年！感謝の気持ちを込めてイベント開催！

皆様のおかげで間も無くから1年が経ちます。

そこで2月20日（金）～2月23日（月）まではオープン1周年記念イベントを開催。

当店スペシャリテのプルーストロール、プルーストロール冬ショコラを1本購入毎に500円の商品券をプレゼントいたします。この機会に是非、当店自慢のお菓子をお召し上がりくださいませ。

今後も催事限定商品、新商品やアイスの新フレーバーも続々追加予定です。

今回、サロン・デュ・ショコラ2026丸井今井札幌本店に出店するにあたりパティシエ エス コヤマ オーナーシェフ小山進氏の監修もあり、師弟で皆様に少しでも想い出に残るお菓子をお召し上がりいただけますと幸いです。