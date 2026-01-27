CRMのソフトブレーンが、都営地下鉄浅草線・三田線・新宿線・大江戸線の吊手広告ジャックプロモーションを開始
ソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：豊田浩文）は、自社プロダクトであるCRM/SFA「eセールスマネージャー」の認知拡大を目的として、2026年1月13日より都営地下鉄浅草線・三田線・新宿線・大江戸線の車両をジャックしたプロモーション活動を開始いたしました。
ソフトブレーンは、1999年に国内初のCRM/SFAを発売して以来、ITとサービスの両面から、マーケティング、セールス、アフターサービスなどすべての顧客接点業務を変革するソリューションを提供してまいりました。
2024年からの中期経営計画おいては、従来のCRM/SFAの枠に捉われない「マルチプロダクト戦略」を事業成長の柱として推進しています。この戦略に基づき、昨年から今年にかけて、以下の新商品・新機能を立て続けにリリースしました。
・主力製品であるCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」のフルリニューアル
・アフターサービス支援CRM「esm service」
・MA(マーケティングオートメーション)ツール「esm marketing」
・連携基盤「esm linkage」
・ワークフローツール「esm flow」
・ノーコード開発ツール「esm appli」
・CTIシステム「esm call」
・バックオフィス作業自動化「AIコンシェルジュ」
当社は「マルチプロダクト戦略」により、営業の業務領域に留まらず、多様な業務・場面で活用できるサービスラインアップを整えました。本プロモーションは、この戦略によって実現する、「顧客接点の現場を動かし、業務効率化、生産性向上、売上成長を同時に実現する」という当社のミッションを、より多くの方々へ浸透させることを目的としています。
■広告出稿概要
掲載期間：2026年1月13日（火）より1年間
掲載路線：都営地下鉄 浅草線・三田線・新宿線・大江戸線
掲出内容：https://www.e-sales.jp/
※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。
鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。
車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。
■esm(eセールスマネージャー)について
ソフトブレーンは、1999年8月に国内初のCRM/SFAを発売以降、マーケティング・セールス・アフターサービス等すべての顧客接点業務を変革へと導くソリューションを、ITとサービスの両面で提供しています。
高機能なCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核に、MA(マーケティングオートメーション)ツールの「esm marketing」、アフターサービス向けマネジメントツール「esm service」の導入実績から得られた顧客接点プロセスマネジメントの実践的なノウハウを持っています。それらを組み合わせた課題解決ソリューションをご提供し、お客様の生産性の最大化に貢献できる取り組みを続けています。
「esm(eセールスマネージャー)」は、業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスが設計可能です。営業プロセスの見える化、測る化、改善を通じた「プロセスマネジメント」の実現によって、業務効率化と売上利益向上につながる仕組みを作ります。
導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、5,500社を超える導入実績に基づくノウハウの提供や教育、システムの定着活用までのカスタマーサクセスサービスなどお客さまのニーズにあったサービスを提供し、定着率は95％となっています。
製品詳細：https://www.e-sales.jp
■ソフトブレーン株式会社について
会社名 ： ソフトブレーン株式会社
所在地 ： 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階
代表者 ： 代表取締役社長 豊田 浩文
設立 ： 1992年6月17日
事業内容： 顧客接点業務全般のクラウドアプリケーション／プラットフォームの開発・提供
URL ： https://www.softbrain.co.jp
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
広報担当 ：営業企画部 秋元 絢子(あきもとあやこ)
東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階
TEL：03-6779-9800 FAX：03-6779-9310
MAIL：press@softbrain.co.jp