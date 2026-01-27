鬼太鼓の響きと“ファジレッド”の情熱が満ちる特別な一日！杜の街に福を呼ぶ節分祭を２／１（日）に開催。

両備ホールディングス株式会社

岡山市街地の中心に位置する「杜の街グレース」（岡山県岡山市北区下石井｜運営管理：両備ホールディングス株式会社｜https://www.morinomachi-grace.jp/）に、2026年2月1日（日）、冬の寒さを吹き飛ばす熱い一日が訪れます。

新シーズンの開幕を控えたファジアーノ岡山のポップアップショップが登場し、街が「ファジレッド」の期待感に包まれるこの日、会場をさらに熱くする伝統的な調べがやってきます。江戸時代から続く倉敷の伝統芸能、「茶屋町鬼太鼓」です。

勇壮なバチさばきで魔を払い、健やかな日々を願う鬼たちの鼓動。そして、子どもたちが空を見上げて福を掴む、恒例の「空から降るお菓子の杜」。季節の節目を彩り、賑わい溢れる杜の街ならではの特別な節分をお楽しみください。

鬼太鼓の演舞と「空から降るお菓子の杜」節分バージョン

迫力ある鬼たちの演奏とともに、一年の無病息災と厄除けを祈願します。豪快な太鼓の音が響き渡ったあとは、お子さまたちが心待ちにしている「お菓子まき」がスタート。空から降りそそぐ豆やお菓子の一部には、当日のみ杜の街プラザ１階・２階、DEAN ＆ DELUCA 岡山で使える500円割引券もついています。福を掴んだあとは、お得にお食事やお買い物をお楽しみいただけます。

また「お菓子まき」のあとには力強い太鼓の演奏体験と、迫力満点の鬼たちと一緒に記念写真を撮影できる時間を設けます。

「空から降るお菓子の杜」節分バージョン 開催概要

日時：2026年2月1日（日）1回目 11:30～ / 2回目 13:30～

内容：各回、鬼太鼓 演奏後にお菓子まき、その後、太鼓の演奏体験・鬼たちとの写真撮影会

会場：杜の街グレース グリーンアベニュー（岡山県岡山市北区下石井）

対象：お菓子まき：小学生以下のお子さま限定（鬼太鼓鑑賞はどなたでも可）

参加費：無料

HP：https://www.morinomachi-grace.jp/

茶屋町鬼太鼓保存会について

1983年、江戸時代より倉敷市茶屋町に息づく「鬼」の文化を継承すべく結成。岡山に語り継がれる「温羅（うら）」の伝説を音で描き出しています。吉備津彦命との激闘の末、村々を護る神へと昇華した温羅の魂を一打一打に込め、鋭い眼光を放つ鬼面を纏い、縦横無尽にバチを振るう「乱れ打ち」は茶屋町鬼太鼓独自の演奏スタイルです。無病息災や魔除けの願いが込められたその響きは、岡山県を象徴する郷土芸能として国内のみならず海外でも高く評価されています。

ファジアーノ岡山 ポップアップショップ＆ラッピング車両 限定展示

1月31日（土）・2月1日（日）の二日間、2026シーズン初となるグッズの先行販売を杜の街グレースで開催します。ショップ内には選手のサインパネルを展示するほか、31日限定でラッピング仕様のバス・タクシー・トラックの３台が集結。両備グループも皆様とともにチームを全力で応援します！

日時：2026年1月31日（土）、2月1日（日）11:00～17:00

会場：杜の街プラザ 2階 特設会場

※ファジアーノラッピングの車両展示は1月31日(土)11:00～16:00まで。

※「お菓子まき」で配布する500円割引券は、ポップアップショップではご利用いただけません。

※販売商品などの詳細は、ファジアーノ岡山公式サイト（https://www.fagiano-okayama.com/）をご確認ください。

※当日のお並び案内も同サイトに掲載されています。

アクセス情報

杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞ 第1駐車場をご利用ください。（400台）

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：最大料金1,500円→600円