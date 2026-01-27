上野駅直結、600種類以上のワインが3,000円台から。銀座レカンのソムリエチームが手がける新店舗「リカーショップLE」が2026年1月2日、アトレ上野にオープン。
JR上野駅「アトレ上野」内にオープン
ラベルからはじまる、ワイン選び
「リカーショップLE（エルイー）」は、ワインとの距離を自然に縮めることを大切にしたワインショップです。エチケット（ラベル）に惹かれて手に取る、そんな出会いをきっかけに、ワインを選ぶ楽しさを提案しています。
産地や格付けといった知識や情報に縛られるのではなく、デザインや雰囲気、惹かれた理由そのものを大切にしながら、一本一本と向き合えること。その感覚をそのまま持ち帰ってほしいと考えています。
輸入元別にならぶワインは約600種類
エチケットで選ぶ「ジャケ買い」で楽しめる
銀座レカンのソムリエチームによるセレクション
リカーショップLEのワインセレクションは、銀座レカンのソムリエチームが手がけています。店舗の責任者として、銀座レカンで経験を重ねてきたソムリエが店頭に立ち、ワイン選びを支えています。
セレクトの基準は、知名度や価格ではありません。
小規模な生産者や、まだ広く知られていないインポーターのワインなど、味わいと個性にしっかりと向き合いながら選ばれています。「本当においしいのに、まだ知られていない」一本と出会えることも、リカーショップLEならではの魅力です。
銀座レカンで培われてきた知見をチームとして共有し、料理との相性やシーンを見据えた提案につなげていく。個人の経験に頼るのではなく、ソムリエチームとして積み重ねてきた視点を、日常のワイン選びに落とし込んでいます。
スタッフが丁寧にワインの解説をさせていただきます
ジャケ買い感覚でワインを気軽に楽しんでください
選ぶ時間から、食事へとつながる体験
リカーショップLEでは、店内でワインを選ぶ時間そのものも、大切な体験の一部と考えています。
ソムリエがセレクトしたワインをグラスで楽しめる角打ちスタイルを取り入れ、気になる一本と向き合うきっかけを用意しています。
また、購入したワインは、隣接するレストラン「The arts fusion by L’ecrin」へBYO（持ち込み）することが可能です。同じ運営だからこそ、料理との相性を踏まえた提案ができ、ワイン選びから食事までが自然につながります。
ワインショップとして独立した存在でありながら、選ぶ・試す・食事へと続く流れを一つの体験として設計していることも、リカーショップLEの特徴です。
ソムリエの説明を聞きながら角打ちもOK
日替わりでセレクトした泡、白、赤をご用意
隣接する「The arts fusion by L’ecrin」にて無料でBYOが楽しめます
「The arts fusion by L’ecrin」のアラカルトやコースに合わせたワイン提案も
The arts fusion by L’ecrin とは
The arts fusion by L’ecrin は、「リカーショップLE」に隣接するレストランです。アートとコラボレーションしたコースメニューに加え、ワインと気軽に楽しめるアラカルトも用意しています。
店内は、画家・真田将太朗の壁画に包まれたエリアと、戦前、皇族や政府要人が列車を待つために使われていた貴賓室を改装したエリアが共存しています。趣の異なるそれぞれの空間で、肩肘張らずにワインと食事を楽しめるのも、このレストランならではの魅力です。
同じ運営だからこそ、料理との相性を踏まえたワイン選びができ、リカーショップLEで選んだ一本を、そのまま食事へとつなげる体験が自然に生まれます。
画家 真田 将太朗氏によるライブペインディングで完成した店内
旧貴賓室を改装したアールデコ様式に現代的デザインをコラボさせた店内
アラカルトでワインと楽しめるメニューも充実
印象派、ミロ、モネなどの絵画展示や音楽とコラボしたコースも実施
商品ラインナップ
リカーショップLEでは、約600種類のワインを3,000円台から取り揃えています。5,000～6,000円台を中心に、普段使いからギフトまで選びやすいレンジを意識したラインナップが特徴です。
ワインに詳しい知識がなくても、ラベルや雰囲気に惹れて手に取った一本を、そのまま自分の生活に持ち帰る。そんな使い方が自然にできるよう、価格とセレクションのバランスを大切にしています。あわせて、クラシックな銘柄を中心とした高価格帯のワインも、リストとして用意しています。
また、日本酒は希少なヴィンテージの九平次をはじめ、厳選した銘柄をラインナップ。クラフトビールも京都醸造など国産を中心に、20種類以上を取り揃えています。
上野駅直結という立地を活かし、ワインを目的に訪れるときも、仕事帰りやお出かけの途中に立ち寄るときも、気負わずに使えるワインショップであることを目指しています。
九平次のヴィンテージ
厳選したクラフトビールも
店舗インフォメーション
店舗名：リカーショップLE（エルイー）
住所：〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020
電話番号：03-5246-8730
営業時間：11:00～21:30
定休日：アトレ上野に準ずる
HP：https://lecringinza.co.jp/theartsfusion/shop
公式Instagram：https://www.instagram.com/liquorshople/