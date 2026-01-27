【北九州市】～日本の半導体産業を牽引するRapidus(株)の講演会が実現～「第５回『北九州半導体ネットワーク』総会・特別講演会・交流会」を開催

北九州半導体ネットワークの取組

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市域の半導体関連産業振興のため、参加企業の取引拡大や人材育成・確保等につながる取組を進め、本市域の半導体関連産業の活性化を図ることを目的に、令和４年７月２０日に設立しました。

国・県と連携し、１.半導体の人材育成・人材確保、２.販路開拓や企業間交流の促進、３.技術・研究開発の促進に取り組んでおり、現在、正会員（本市域に本社及び工場等の拠点がある企業）が８０社、賛助会員（正会員以外の企業・団体等）が７８社の計１５８社が加入しています。

北九州半導体ネットワーク HP :https://www.ksrp.or.jp/support/semicon.html

第５回『北九州半導体ネットワーク』総会・特別講演会・交流会

令和８年２月６日（金）に、第５回となる、北九州半導体ネットワーク総会・特別講演会・交流会の開催が決定しました。昨年の開催では、特別講演会に219名、交流会に175名と、半導体関連企業や大学関係者の方を中心に、大変多くの皆様にご参加いただきました。

是非、ネットワークの場としても広くご活用ください。

特別講演「メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道」

特別講演会には、国家プロジェクトとして、世界最先端である2nmのロジック半導体の開発・製造を進める、Rapidus株式会社専務執行役員・エンジニアリングセンター長である折井靖光氏を講師にお迎えします。会員以外の方も、どなたでも参加可能です。

【開催概要】

◆日 時 ： 令和８年２月６日（金）１４：３０～１９：４５

◆会 場 ： リーガロイヤルホテル小倉(福岡県北九州市小倉北区浅野２-１４-２)

総会・特別講演会：３階 エンパイアルーム

交流会：４階 ロイヤルホール

◆次 第 ：

（１）総 会（会員企業のみ） １４：３０～１６：３０

北九州半導体ネットワーク及び国・県の取組みについて 等

（２）特別講演会（一般参加可） １６：５０～１８：００

『メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道』

講師：Rapidus株式会社 専務執行役員・エンジニアリングセンター長

博士（工学） 折井 靖光 氏

（３）交流会（一般参加可） １８：１５～１９：４５

会費：税込8,000円/人（立食形式）

参加申し込みはこちら :https://www.ksrp.or.jp/blog/archives/010526.html

【問合せ先】

＜北九州半導体ネットワーク及び総会・特別講演会・交流会について＞

公益財団法人 北九州産業学術推進機構（FAIS）

担当部長：片山 担当課長：菊地

ＴＥＬ：０９３-６９５-３００７

＜北九州市の半導体産業振興について＞

北九州市役所 産業経済局未来産業推進課

担当課長：岩本 担当係長：安藤

ＴＥＬ：０９３-５８２-２９０５