【北九州市】～日本の半導体産業を牽引するRapidus(株)の講演会が実現～「第５回『北九州半導体ネットワーク』総会・特別講演会・交流会」を開催

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州半導体ネットワークの取組


　北九州市域の半導体関連産業振興のため、参加企業の取引拡大や人材育成・確保等につながる取組を進め、本市域の半導体関連産業の活性化を図ることを目的に、令和４年７月２０日に設立しました。


国・県と連携し、１.半導体の人材育成・人材確保、２.販路開拓や企業間交流の促進、３.技術・研究開発の促進に取り組んでおり、現在、正会員（本市域に本社及び工場等の拠点がある企業）が８０社、賛助会員（正会員以外の企業・団体等）が７８社の計１５８社が加入しています。




北九州半導体ネットワーク　HP :
https://www.ksrp.or.jp/support/semicon.html



第５回『北九州半導体ネットワーク』総会・特別講演会・交流会


　令和８年２月６日（金）に、第５回となる、北九州半導体ネットワーク総会・特別講演会・交流会の開催が決定しました。昨年の開催では、特別講演会に219名、交流会に175名と、半導体関連企業や大学関係者の方を中心に、大変多くの皆様にご参加いただきました。


是非、ネットワークの場としても広くご活用ください。


特別講演「メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道」


特別講演会には、国家プロジェクトとして、世界最先端である2nmのロジック半導体の開発・製造を進める、Rapidus株式会社専務執行役員・エンジニアリングセンター長である折井靖光氏を講師にお迎えします。会員以外の方も、どなたでも参加可能です。




【開催概要】


◆日　時　：　令和８年２月６日（金）１４：３０～１９：４５


◆会　場　：　リーガロイヤルホテル小倉(福岡県北九州市小倉北区浅野２-１４-２)


　　　　　　　　総会・特別講演会：３階　エンパイアルーム


　　　　　　　　交流会：４階　ロイヤルホール


◆次　第　：　


（１）総　会（会員企業のみ）　 １４：３０～１６：３０


　　　 北九州半導体ネットワーク及び国・県の取組みについて　等


（２）特別講演会（一般参加可）　１６：５０～１８：００


　 　『メイド・イン・ジャパンの挑戦：チップレット技術が拓く新次元への道』


　　　講師：Rapidus株式会社　専務執行役員・エンジニアリングセンター長


　　　　　　博士（工学）　折井　靖光　氏


（３）交流会（一般参加可）　　　１８：１５～１９：４５


　　　会費：税込8,000円/人（立食形式）



参加申し込みはこちら :
https://www.ksrp.or.jp/blog/archives/010526.html


【問合せ先】


＜北九州半導体ネットワーク及び総会・特別講演会・交流会について＞


　　公益財団法人　北九州産業学術推進機構（FAIS）


　　担当部長：片山　担当課長：菊地　　


　　ＴＥＬ：０９３-６９５-３００７



＜北九州市の半導体産業振興について＞


　　北九州市役所　産業経済局未来産業推進課


　　担当課長：岩本　担当係長：安藤


　　ＴＥＬ：０９３-５８２-２９０５