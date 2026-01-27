ファン待望！TVアニメ『はたらく細胞』×サンキューマートのコラボ雑貨が初登場！全品390円(税込429円)で2月下旬より新発売
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、TVアニメ『はたらく細胞』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で2月下旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、1月28日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/hataraku-saibou(https://thankyoumart.jp/blogs/news/hataraku-saibou)
TVアニメ『はたらく細胞』は、“からだ”の中で、白血球や赤血球を中心とした細胞たちの知られざる奮闘を描いた「細胞擬人化漫画」です。シリーズ累計発行部数は1,000万部を突破し、幅広い世代から支持される作品となっています。
サンキューマートでもこれまで多くのファンから商品化を望む声が寄せられており、ついに待望の初コラボレーションが実現しました。
本コラボでは、「赤血球」や「白血球（好中球）」をはじめとする人気キャラクターたちをフィーチャーした、ファン必見のラインナップです。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2026年1月28日（水）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/hataraku-saibou
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2026年2月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・「赤血球」たちが日常に！生活にさり気なく取り入れられる 全16アイテムのラインナップ
今回登場するアイテムは、「赤」や「白」といったモチーフカラーを軸に、作品の世界観を日常でも楽しめるデザインに仕上げました。
エコバッグや洗濯ネットなどのデイリーアイテムに加え、キャラクターが身に着けている帽子をモチーフにしたキャップやキーホルダーなど、ファン心をくすぐる要素を取り入れたアイテムも展開します。日常使いからコレクションまで、幅広く楽しめるラインナップです。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆帽子キーホルダー、フレークステッカー／各390円（税込429円）
キーホルダーは、単体での使用はもちろん、コレクション性の高いアイテムです。
豊富なデザインが楽しめるフレークステッカーも登場します。
◆エコバッグ、洗濯ネット2P／各390円（税込429円）
エコバッグは大容量ながらコンパクトに折り畳め、持ち歩きに便利なサイズ感です。
「血小板」が作中で使用していた「通行止め旗」を再現した洗濯ネットも登場します。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
