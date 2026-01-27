【コマースメディア株式会社】ECサイト運営代行サービスの対応範囲を拡大し、土日祝日の受注・CS・運営業務を開始

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：井澤孝宏）は、提供中の「EC運営代行サービス」において対応範囲を拡大し、土日祝日の受注処理やカスタマーサポート（CS）を含む運営業務の提供を開始したことをお知らせいたします。

対応範囲拡大の背景

EC市場の成熟に伴い、消費者の購買行動は曜日を問わず行われるようになり、事業者にはより迅速な配送や問い合わせ対応が求められています。さらに、楽天市場やYahoo!ショッピングなど、主要な販売プラットフォームにおいても配送スピードや対応品質が販売成果に影響する要素として重視されており、土日祝日を含めた運営体制の整備が必要となる場面が増えています。

一方で、多くのEC事業者にとって、土日祝日の人員確保や労務管理は大きな負担となっており、「休日は出荷作業が止まってしまう」「週明けに対応負荷が集中する」といった課題がありました。

当社はこれまで、ECサイトの構築から運営、物流支援までを一気通貫でサポートしてまいりました。このたび、既存の運営代行サービスの体制を強化し、平日中心の稼働から土日祝日を含めたサポート体制へと拡張いたしました。これにより、週末や祝日であっても注文処理や顧客対応が滞ることなく、スムーズなEC運営が可能となります。

サービスのポイント

今後の展望

- 土日祝日の受注・CS対応による顧客満足度の向上これまでは翌営業日（月曜日など）に対応していた土日祝日の注文確認、サンクスメール送信、倉庫への出荷指示、および顧客からのメール対応を代行します。週末・祝日も含めた対応フローを構築することで、配送までのリードタイムが短縮され、顧客満足度の向上とキャンセル率の低減に寄与します。- 曜日に依存しない運営体制による業務負荷の平準化物流面での土日対応が進む一方で、受注・CS対応が休み明けに集中し、週明けに業務負荷が偏りやすい運営体制も少なくありません。当社では、受注・CS業務を土日祝日に分散させることで、平日の対応負担を抑えながら、Rakuten最強翌日配送やYahoo!ショッピングの優良配送など、各モールが重視する配送・対応品質を継続的に満たすことを可能にします。- 週末のイベントやセールにも柔軟に対応受注・CS業務に加え、商品登録やバナー更新などのサイト運営業務についても、土日祝日の対応が可能となります。週末に合わせたセール施策や、イベント開催時の急なサイト更新など、販売機会を逃さない運営を実現します。- エンタメEC支援パッケージ「eDoorz」とも連携本対応は、エンタメ業界特化のEC支援パッケージ「eDoorz（イードアーズ）」など、当社が提供する各種支援プランと組み合わせてご利用いただけます。特にライブやイベントが集中しやすい週末の販売対応において、強力なバックアップ体制を提供します。▼詳細はサービス概要ページをご覧くださいeDoorz（イードアーズ）｜エンタメEC特化の構築・運営支援パッケージ(https://commerce-media.info/pages/edoorz)

当社は、「ECサイト運営代行サービス」の対応範囲拡張を通じて、EC事業者の皆様が日々のルーティン業務や休日対応の負担から解放され、本来注力すべき商品企画やブランドの価値創造に集中できる環境を提供いたします。

今後も、ECビジネスの成長を加速させるためのパートナーとして、運営品質の向上と支援体制の強化に尽力してまいります。

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 PR部署

メールアドレス：pr@commerce-media.info