「消滅可能性自治体」の医療・介護を持続可能にする「社会課題」に挑戦。へき地医療・介護持続プロジェクトを開始。
株式会社メディパス（本社：東京都目黒区 代表取締役：小田弘）では、人口減少や高齢化の進行により、医療機関や介護提供体制の持続が困難となっている、へき地および過疎地域を対象とした「へき地医療・介護持続プロジェクト」（https://hekichiiryou.jp/）を開始いたしました。
「へき地医療JP」 WEBサイトはこちら :
https://hekichiiryou.jp/
■ へき地医療・介護の課題
日本各地の過疎地域では、少子高齢化の進行により診療所の閉院や介護事業者の撤退が相次いでおり、その結果地域で暮らす方々の医療・介護の維持をどうするか、全国共通の社会課題となっています。特に高齢の方々にとっては、住み慣れた地域を離れることは容易ではなく「その地域で安心して暮らし続けられる医療・介護体制」 の構築が不可欠です。
人材不足
▶︎ 医師の偏在
▶︎ 看護師・コメディカル不足
▶︎ 専門医の不足
医療機関へのアクセスの問題
▶︎ 地理的障壁
▶︎ 医療機関の閉鎖
▶︎ 救急医療の遅れ
高齢化と社会的孤立
▶︎ 高齢化の進行
▶︎ 社会的孤立
■ へき地医療・介護持続プロジェクト「チームGREEN」とは
「チームGREEN」は、都心での勤務と並行してへき地医療に携わる医師等を、オンライン診療やレスパイト勤務の仕組みを通じて支援するプロジェクトです。
都心と地方の二拠点勤務の提案、ならびにメディカルMaaSの構築・運営に関する助言・支援を行い、医師、歯科医師、薬剤師、コメディカルなど多職種の専門家が参画しています。
「チームGREEN」登録フォーム :
https://28f80763.form.kintoneapp.com/public/hekichirecruit
職種に限らず、ご興味のある方はお気軽にご登録ください。
■ 自治体との連携
地方により異なる医療・介護の課題に対し、私たちは調査・分析を行い、地域特性に応じたアドバイスや実務支援を提供しています。
また、持続可能な地域医療体制の構築に向け、地域自治体との連携は不可欠になり、地域ぐるみの取組を進めております。
お問い合わせフォーム :
https://28f80763.form.kintoneapp.com/public/hekichiiryou
自治体・医療機関の方からのお問い合わせはこちらから。
【会社概要】
株式会社メディパス
設立：2008年9月
所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒2丁目13番10号 RKビル3階
代表：小田 弘
事業内容：在宅医療機関・介護事業者向け経営サポート
URL：https://medipass.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
へき地医療・介護持続プロジェクト「チームGREEN」
URL：https://hekichiiryou.jp/
電話：03-6417-4066
担当：小田