お住まいのネットワーク環境の安定性向上のためアイ・オー・データ機器製とエレコム製のルーターにおいて企業の垣根を越え、Wi-Fi EasyMesh(TM)の互換性を確認

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄）とエレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、両社のWi-Fi 7ルーター製品において両者間でWi-Fi EasyMesh(TM)の動作検証を実施し、互換性を確認しましたので、お知らせいたします。

エレコム株式会社×株式会社アイ・オー・データ機器互換性を確認した4製品

当社とエレコム株式会社は、2023年2月8日に発表した通り（※）ネットワーク機器及びそのサービス分野に関する業務提携を続けており、今回の動作検証はその一環として行ったものです。

※https://www.iodata.jp/news/2023/press/pr005.htm

両社の製品で Wi-Fi EasyMesh(TM)機能の互換性を担保

「Wi-Fi EasyMesh(TM)機能」が搭載されているルーターを活用することで、より広い範囲で安定した通信環境が実現できます。

今回の動作検証では、対象製品であれば互換性が担保できることを確認いたしました。また、使用する両製品のWPS（Wi-Fi Protected Setup）ボタンを押すだけで、製品同士を自動的に接続できるため設定がスムーズです。

※あらかじめ設定画面よりEasyMesh機能を有効にする必要があります。

Wi-Fi EasyMesh(TM)機能とは？

Wi-Fi EasyMesh(TM)機能とは、複数の対応製品を接続し、広い範囲で安定したWi-Fi通信を実現するための機能です。

3階以上の広い住宅や複雑な構造の住宅では、電波が届きにくい場所ができやすいです。この機能を使うことで、Wi-Fiルーター単体では電波が届かない場所でもWi-Fiエリアを拡大できます。中継機とは異なり電波状況から最適な接続先（親機・子機）へ自動で切り替えるため、家の中を移動した場合でも接続先の設定を気にすることなく、快適にWi-Fiを利用できます。

今回、より快適なネットワーク環境をお客様に提供するため、企業の垣根を越えて製品の動作検証を実施いたしました。

今後も当社では、お客様の視点に立ち最適なネットワーク環境を構築する取り組みを推進してまいります。

互換性動作検証済みの対象製品

■アイ・オー・データ機器 Wi-Fi 7ルーター

型番：WN-7T94XR

価格：オープン価格

URL：https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7t94xr/index.htm

※ファームウェアアップデートによりメッシュ機能をご利用いただけます。

型番：WN-7D36QR

価格：オープン価格

URL：https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-7d36qr/index.htm

※ファームウェアアップデートによりメッシュ機能をご利用いただけます。

■エレコム Wi-Fi 7ルーター

型番：WRC-BE94XSD-B

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-BE94XSD-B.html

型番：WRC-BE36QSD-B

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-BE36QSD-B.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.iodata.jp/pio/io/network/mesh.htm

■株式会社アイ・オー・データ機器について

名称 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地 ：石川県金沢市桜田町3-10

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

設立年月 ：1976年1月

事業内容 ：デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売

■エレコム株式会社について

会社名 ： エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一

設立年月 ：1986年5月



事業内容 ：パソコン及びデジタル機器関連製品の開発、製造、販売

※本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

