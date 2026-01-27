誕生から14年。IAの最新ボイスバンク『VOCALOID(TM)6 IA :[R]』が発売。ロングヘアからショートヘアに新生したキービジュアルやgaburyu、r-906、■37のデモソングを公開。

1st PLACE株式会社IA :[R]キービジュアル

The voice breathes again.

紡いだ声と新たな声が、再び呼吸する。

”クリスタルヴォイスが再び息づく。”

VOCALOID(TM)3「IA -ARIA ON THE PLANETES-」の発売、そしてIAの誕生から14年。

長きにわたり多くのクリエイターに愛されてきたIAのスタンダードモデルが、AI技術を搭載したVOCALOID(TM)6エンジンにより、新たなステージへと進化しました。

本製品「IA :[R] -ARIA ON THE PLANETES-」(読み：イア リブレス -アリア オン ザ プラネテス -)は、ボカロのIA由来の透明感あふれる声色を大切に継承しながら、より自然で滑らかな歌唱表現、幅広いジャンルや多彩な歌唱アプローチに対応する柔軟性と操作性を追求したボイスバンクです。

また、本製品は1つのボイスバンクで、日本語・英語・中国語の三言語歌唱に対応。

国境や言語の壁を越えた、ワールドワイドな音楽制作をより自由に、よりシームレスに拡張します。

IA :[R] 特設サイト：https://ia-rebreath.com/(https://ia-rebreath.com/)

製品コンセプト



本作の名称に冠された「:[R]」には、IAのこれからを象徴する3つのキーワードが込められています。

:[R] Rebirth 再び新しいカルチャーを紡ぐ "再生":[R] Resonance 音楽と言葉を響かせる新たな "共鳴":[R] Rebreath 時代と再び呼吸を合わせる "再呼吸 "

キービジュアル

IA :[R]キービジュアル”ロングヘアからショートヘアへ”

長年にわたり彼女の象徴でもあったロングヘアが、今回の製品において、新たにショートヘアへと生まれ変わりました。

時代のサイクルがあるように、IAのサイクルを髪の長さで示しています。

ロングヘアが完全体とするならば、ショートヘアの彼女は“ 再生のはじまり” 。

その姿は完了でも、始動でもない、声が“生き続けている証” として表現しました。

トレーラー＆デモソング

IA :[R] ARIA ON THE PLANETES Teaser [Phase 0.5]

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9a6SLgyLgbw ]



「アルカナイデア」Song by gaburyu

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ekzBrliLxDU ]

「シリーテラー」 Song by r-906

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Yqze0FkZiAU ]

「リマインド」 Song by ■37

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=hNT3ivg4UEM ]

発売イベント情報

1月27日(火) 19:00~

『IA & ONE ANNIVERSARY PARTY!! -SPECIAL TALK & LIVE-』

放送先 : YouTube『ARIA ON THE PLANETES』チャンネル

配信ページ : https://www.youtube.com/live/fxbcmuZgmzA

会場 : BUZZ LIVE 渋谷

2月7日(土) 12:00~19:30

『IA:[R]発売記念イベント』

開催場所 : Yamaha Sound Crossing Shibuya

ゲスト：r-906

内容▼

⚫︎トークイベント

⚫︎抽選会

⚫︎VOCALOID(TM)6「IA :R」体験コーナー

⚫︎コラボラテの販売

⚫︎VOCALOID(TM)6「IA :[R]」の無償体験版配布

その他

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45262/table/29_1_f4278b14a9cf2923cb5c67288174a6a5.jpg?v=202601271251 ]

※価格は税込表記

VoicebankStarter PackDUO PACKAGE共通トールケース

同梱特典：IA :[R] キービジュアル特製壁紙

初回限定特典 : IA :[R] SPECIAL GOODS SET

・カセットテープ 「Rebreath / IA VOICE ARCHIVES No.00」

・IA :[R] アクリルキーホルダー

・特製ホログラムステッカー(2種)

IA :[R] SPECIAL GOODS SET

初回限定特典版販売ページ : https://1stplace.booth.pm/

主な特徴

1. VOCALOID:AIによる高い表現力

VOCALOID(TM)6は最新のAI技術を搭載し、歌声の自然さ・表現力を大幅に向上。IA特有の透明感ある声色をさらに繊細に表現します。

2. マルチリンガル対応

日本語・英語・中国語の三言語歌唱に対応。1つのボイスバンクで多言語を混ぜた歌詞も自然に表現でき、グローバルな音楽制作をサポートします。

3. VOCALO CHANGER対応

クリエイター自身の歌い方をIAの声で再現する新しい制作手法「VOCALO CHANGER」に対応。ボーカルパート制作に新たな選択肢をもたらします。

4. 多彩な編集機能

AIディレクションツール、アクセント・ビブラート調整、ハモリ生成、ダブリング、豊富なオーディオエフェクトなど、プロフェッショナルな制作機能を搭載。

5. 初心者でも使いやすい

本製品には機能限定版「VOCALOID(TM)6 Editor Lite」が同梱されており、別途エディターを購入しなくてもすぐに歌声制作を開始できます。

IAについて

IAは、透明感あふれる“クリスタルヴォイス”と豊かな表現力を特徴とする、音声合成ソフトウェアと、音楽バーチャルアーティストの二つの側面を持つ存在です。

音声合成分野においては、14年にわたりVOCALOID(TM)3ライブラリ「IA -ARIA ON THE PLANETES-」「IA ROCKS」、さらにCeVIO AIによるトークボイスや日本語／英語ソングボイスなど、多彩な特性を備えたボイスバンクを展開し、制作現場から高い評価を得てきました。

また、バーチャルアーティストとしても、数多くのシングルやアルバムを発表し、国内外のアーティストとのコラボレーションやワールドツアーを成功させるなど、グローバルな音楽シーンで活動を続けています。

IA関連コンテンツの総再生回数は10億回を超え、その唯一無二の存在感は、世界中のクリエイターやファンから支持されています。

IA :[R]

特設サイト：https://ia-rebreath.com/

X ：https://x.com/IA_Rebreath

Instagram：https://www.instagram.com/ia_rebreath/

IA アーティスト公式

Webサイト：https://ia-aria.com/

X：https://x.com/IA_Official_

Instagram：https://www.instagram.com/ia_official_1stplace/

IA PROJECT TouTube：https://www.youtube.com/@IA_PROJECT

1st PLACE 公式サイト：https://1stplace.co.jp/

