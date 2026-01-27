誕生から14年。IAの最新ボイスバンク『VOCALOID(TM)6 IA :[R]』が発売。ロングヘアからショートヘアに新生したキービジュアルやgaburyu、r-906、■37のデモソングを公開。
IA :[R]キービジュアル
The voice breathes again.
紡いだ声と新たな声が、再び呼吸する。
”クリスタルヴォイスが再び息づく。”
VOCALOID(TM)3「IA -ARIA ON THE PLANETES-」の発売、そしてIAの誕生から14年。
長きにわたり多くのクリエイターに愛されてきたIAのスタンダードモデルが、AI技術を搭載したVOCALOID(TM)6エンジンにより、新たなステージへと進化しました。
本製品「IA :[R] -ARIA ON THE PLANETES-」(読み：イア リブレス -アリア オン ザ プラネテス -)は、ボカロのIA由来の透明感あふれる声色を大切に継承しながら、より自然で滑らかな歌唱表現、幅広いジャンルや多彩な歌唱アプローチに対応する柔軟性と操作性を追求したボイスバンクです。
また、本製品は1つのボイスバンクで、日本語・英語・中国語の三言語歌唱に対応。
国境や言語の壁を越えた、ワールドワイドな音楽制作をより自由に、よりシームレスに拡張します。
IA :[R] 特設サイト：https://ia-rebreath.com/(https://ia-rebreath.com/)
製品コンセプト
本作の名称に冠された「:[R]」には、IAのこれからを象徴する3つのキーワードが込められています。
:[R] Rebirth 再び新しいカルチャーを紡ぐ "再生"
:[R] Resonance 音楽と言葉を響かせる新たな "共鳴"
:[R] Rebreath 時代と再び呼吸を合わせる "再呼吸 "
キービジュアル
IA :[R]キービジュアル
”ロングヘアからショートヘアへ”
長年にわたり彼女の象徴でもあったロングヘアが、今回の製品において、新たにショートヘアへと生まれ変わりました。
時代のサイクルがあるように、IAのサイクルを髪の長さで示しています。
ロングヘアが完全体とするならば、ショートヘアの彼女は“ 再生のはじまり” 。
その姿は完了でも、始動でもない、声が“生き続けている証” として表現しました。
トレーラー＆デモソング
IA :[R] ARIA ON THE PLANETES Teaser [Phase 0.5]
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9a6SLgyLgbw ]
「アルカナイデア」Song by gaburyu
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ekzBrliLxDU ]
「シリーテラー」 Song by r-906
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Yqze0FkZiAU ]
「リマインド」 Song by ■37
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=hNT3ivg4UEM ]
発売イベント情報
1月27日(火) 19:00~
『IA & ONE ANNIVERSARY PARTY!! -SPECIAL TALK & LIVE-』
放送先 : YouTube『ARIA ON THE PLANETES』チャンネル
配信ページ : https://www.youtube.com/live/fxbcmuZgmzA
会場 : BUZZ LIVE 渋谷
2月7日(土) 12:00~19:30
『IA:[R]発売記念イベント』
開催場所 : Yamaha Sound Crossing Shibuya
ゲスト：r-906
内容▼
⚫︎トークイベント
⚫︎抽選会
⚫︎VOCALOID(TM)6「IA :R」体験コーナー
⚫︎コラボラテの販売
⚫︎VOCALOID(TM)6「IA :[R]」の無償体験版配布
その他
製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/45262/table/29_1_f4278b14a9cf2923cb5c67288174a6a5.jpg?v=202601271251 ]
※価格は税込表記
Voicebank
Starter Pack
DUO PACKAGE
共通トールケース
同梱特典：IA :[R] キービジュアル特製壁紙
初回限定特典 : IA :[R] SPECIAL GOODS SET
・カセットテープ 「Rebreath / IA VOICE ARCHIVES No.00」
・IA :[R] アクリルキーホルダー
・特製ホログラムステッカー(2種)
IA :[R] SPECIAL GOODS SET
初回限定特典版販売ページ : https://1stplace.booth.pm/
主な特徴
1. VOCALOID:AIによる高い表現力
VOCALOID(TM)6は最新のAI技術を搭載し、歌声の自然さ・表現力を大幅に向上。IA特有の透明感ある声色をさらに繊細に表現します。
2. マルチリンガル対応
日本語・英語・中国語の三言語歌唱に対応。1つのボイスバンクで多言語を混ぜた歌詞も自然に表現でき、グローバルな音楽制作をサポートします。
3. VOCALO CHANGER対応
クリエイター自身の歌い方をIAの声で再現する新しい制作手法「VOCALO CHANGER」に対応。ボーカルパート制作に新たな選択肢をもたらします。
4. 多彩な編集機能
AIディレクションツール、アクセント・ビブラート調整、ハモリ生成、ダブリング、豊富なオーディオエフェクトなど、プロフェッショナルな制作機能を搭載。
5. 初心者でも使いやすい
本製品には機能限定版「VOCALOID(TM)6 Editor Lite」が同梱されており、別途エディターを購入しなくてもすぐに歌声制作を開始できます。
IAについて
IAは、透明感あふれる“クリスタルヴォイス”と豊かな表現力を特徴とする、音声合成ソフトウェアと、音楽バーチャルアーティストの二つの側面を持つ存在です。
音声合成分野においては、14年にわたりVOCALOID(TM)3ライブラリ「IA -ARIA ON THE PLANETES-」「IA ROCKS」、さらにCeVIO AIによるトークボイスや日本語／英語ソングボイスなど、多彩な特性を備えたボイスバンクを展開し、制作現場から高い評価を得てきました。
また、バーチャルアーティストとしても、数多くのシングルやアルバムを発表し、国内外のアーティストとのコラボレーションやワールドツアーを成功させるなど、グローバルな音楽シーンで活動を続けています。
IA関連コンテンツの総再生回数は10億回を超え、その唯一無二の存在感は、世界中のクリエイターやファンから支持されています。
IA :[R]
特設サイト：https://ia-rebreath.com/
X ：https://x.com/IA_Rebreath
Instagram：https://www.instagram.com/ia_rebreath/
IA アーティスト公式
Webサイト：https://ia-aria.com/
X：https://x.com/IA_Official_
Instagram：https://www.instagram.com/ia_official_1stplace/
IA PROJECT TouTube：https://www.youtube.com/@IA_PROJECT
1st PLACE 公式サイト：https://1stplace.co.jp/
お問合せ先
1st PLACE株式会社
E-MAIL：1stplace-info@1stplace.co.jp
※「VOCALOID(ボーカロイド)」「ボカロ」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。
※その他記載の商品名ならびに会社名は各社の登録商標ならびに商標です。